miércoles 07 octubre 2026
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ONU alerta sobre riesgos de la IA

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El avance de la inteligencia artificial (IA) suscita hoy crecientes inquietudes sobre nuestra seguridad, capacidad de decisión y supervivencia como especie, alertó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Al intervenir en una cumbre sobre el tema, Türk aseveró que la carrera desenfrenada y la competencia en torno a la IA nos colocan en aguas inexploradas y generan numerosas interrogantes.

La IA tiene el potencial de propiciar avances vertiginosos en ámbitos como la ciencia, la educación, la salud, la agricultura, los servicios públicos y los derechos. Puede mejorar nuestra labor, organizar la jornada y asumir tareas rutinarias. Sin embargo, un gran poder conlleva una responsabilidad de igual magnitud. Cuando ambos aspectos no se corresponden, surge un problema, apuntó.

Las poderosas herramientas tecnológicas actuales no solo son desarrolladas y controladas por unos pocos privilegiados, sin supervisión pública, sino que ya realizan acciones que ni siquiera sus creadores pueden prever o gestionar plenamente, añadió.

Asimismo, advirtió que los fallos accidentales y el uso indebido de manera deliberada plantean amenazas sin precedentes para prácticamente todos los aspectos de la vida.

La IA puede socavar la igualdad, la libertad, la privacidad y el debate público de innumerables formas, permitiendo que una distopía se instale sin que apenas nos percatemos.

Poblaciones enteras podrían verse privadas de comunicaciones, agua potable, calefacción y servicios financieros con solo pulsar un botón. Ya está transformando la naturaleza de los conflictos bélicos. Necesitamos medidas urgentes para prohibir que las máquinas decidan quién vive y quién muere, afirmó.

También señaló que los estudios indican que los estudiantes presentan una menor retención de los conocimientos y una disminución de la independencia y la creatividad de pensamiento.

Los riesgos son ampliamente reconocidos, al igual que la necesidad de mitigarlos, incluso por parte de los propios líderes del sector de la IA. No obstante, son muy pocos los que pasan de las palabras a los hechos, dijo.

Debemos movilizarnos para garantizar que la tecnología esté al servicio de la humanidad, y no a la inversa. Los derechos humanos deben ser nuestra brújula, aseveró.

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