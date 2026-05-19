martes 19 mayo 2026
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Rechaza Díaz-Canel nuevas sanciones de EE.UU. contra dirigentes cubanos

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, afirmó que en la dirección del Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense, y que el gobierno de Estados Unidos lo sabe de sobra, pues ni siquiera hay evidencia que presentar.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario denunció que la «retórica anticubana del odio trata de hacer creer que existen para justificar la escalada de su guerra económica total».

«Por eso sí seguiremos denunciando, de la manera más firme y enérgica, el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo», afirmó bajo la consigna #LaPatriaSeDefiende.

Díaz-Canel calificó de «inmoral, ilegal y criminal» la orden ejecutiva que persigue y amenaza a terceros que quieran vender combustible a Cuba, así como la que extraterritorializa el bloqueo a niveles nunca vistos, penalizando a empresas que quieran invertir en Cuba o simplemente proveer de bienes básicos como alimentos, medicamentos, aseo u otros.

«El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y encausar penalmente a sus promotores», sentenció.

Las declaraciones del mandatario responden a las nuevas sanciones impuestas este lunes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dirigentes cubanos.

La medida, amparada en la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 1 de mayo, bloquea todos los activos de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a empresas y ciudadanos de ese país realizar transacciones con ellos.

Dicha orden ejecutiva impone sanciones secundarias contra entidades extranjeras que operen en sectores estratégicos de la economía cubana, como energía, minería, defensa y servicios financieros.

Esta medida, que permite bloquear activos de bancos internacionales que faciliten transacciones con Cuba, ha sido calificada por la Cancillería cubana como «un acto de agresión económica despiadada» que multiplica los efectos extraterritoriales del bloqueo.

Cuba ha presentado en reiteradas ocasiones denuncias ante organismos internacionales por el carácter extraterritorial y criminal del bloqueo.

La Asamblea General de la ONU ha aprobado cada año por abrumadora mayoría la resolución que exige el fin de esta política.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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