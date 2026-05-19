martes 19 mayo 2026
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Comienza hoy el Simposio Internacional Cubadisco 2026

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Uno de los momentos más interesantes en la feria del disco cubano es el Simposio Internacional Cubadisco, que comienza hoy y se extenderá hasta el jueves 21 del presente mes para dedicar sus jornadas al son cubano desde el Salón de Mayo del Pabellón Cuba.

Según el programa previsto, durante la sesión matutina tendrá lugar la inauguración del evento a las 10:00 a.m., con las palabras de la MSc. Leannelis Cárdenas Díaz, musicóloga y directora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc), y de la MSc. Yurien Heredia, musicóloga y coordinadora general del simposio.

Le seguirán las conferencias y paneles iniciales, donde se profundizará acerca de la verdadera historia del son cubano, las diferencias entre el son y la salsa desde el lenguaje, la música y los rasgos identitarios de cada propuesta sonora, entre otros temas, pero siempre con el eje puesto en este género musical originario de Cuba.

En la tarde continuarán los conversatorios con el espacio El conjunto Los Naranjos: un centenario de buen son cubano, presentado por la Dra. Alegna Jacomino, directora de Ciencias del Ministerio de Cultura, a las 2:00 p.m.; a que seguirá Jaleo, incidencia en el desarrollo y pensamiento musical, por la musicóloga y vicepresidenta del Festival Danzón Habana, Isela Vistel Columbié.

Por su parte, Roger Cantero, especialista en musicología y metodólogo del Consejo Nacional de Patrimonio, ofrecerá una conferencia a las 2:30 p.m. para acercar a los asistentes a la obra del investigador, musicólogo y promotor cultural Alberto Muguercia y su relación con el son.

Cerrando el primer día del evento, se presentará a las 2:45 p.m. el panel El sonido del son en producciones discográficas, moderado por la MSc. Yurien Heredia Figueras, y con las intervenciones de Pancho Amat, Manolito Simonet, Roniel Alfonso, Maikel Dinza y Alden González.

De esta forma quedarán las primeras huellas del Simposio Internacional Cubadisco 2026, que este año dedica sus espacios a celebrar la declaratoria de la práctica del son cubano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y a los soneros Jorge Gómez y José Reyes Fortún por sus aportes a la industria fonográfica cubana, además de los 55 años del Museo Nacional de la Música y los 40 de la revista Clave.

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Comentarios
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