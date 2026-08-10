Morales Ojeda recibió a delegación china al Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro

Por: Wennys Díaz Ballaga

El doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), recibió este domingo al compañero Liu Haixing, jefe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), al frente de la delegación china que participará en el I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro.

Durante el encuentro, Morales Ojeda dio la más cordial bienvenida a Liu Haixing y a los integrantes de la delegación, y trasladó un afectuoso saludo del primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al dirigente partidista chino y al resto de los visitantes.

Agradeció la presencia de la delegación en el Coloquio como parte de las actividades centrales por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Asimismo, destacó el excelente estado de las relaciones entre ambos Partidos Comunistas y la voluntad de continuar profundizando los vínculos políticos, así como de fortalecer, desde esa relación, los nexos económicos y comerciales entre Cuba y China.

En la sede del PCC, Morales Ojeda resaltó también el significado del aniversario 105 del Partido Comunista de China y del aniversario 90 de la Gran Marcha, acontecimientos que, señaló, trascienden a la nación asiática por su significado para Cuba y para los países que construyen el socialismo y aspiran a un mundo mejor.

Explicó que la visita tiene lugar en un momento de máxima complejidad para Cuba, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, las sanciones contra entidades e instituciones cubanas y directivos de diferentes organismos, así como por las dificultades que enfrenta el país en el ámbito energético.

En ese contexto, agradeció el respaldo de China al pueblo, al Gobierno y al Partido Comunista de Cuba, y subrayó que la dirección del Partido, junto al Estado y el Gobierno, continuará trabajando para superar esta compleja situación, contando con la solidaridad y la amistad de países hermanos.

Por su parte, Liu Haixing agradeció la invitación del Partido Comunista de Cuba y expresó su satisfacción por visitar la Isla por primera vez.

El jefe del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh trasladó los sinceros saludos y buenos deseos de los dirigentes de su Partido y agradeció, igualmente, el saludo enviado por el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La visita ratifica el excelente estado de las relaciones entre ambos Partidos Comunistas, su carácter especial y el interés común de avanzar en la implementación de los consensos alcanzados por los máximos líderes de Cuba y China, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Xi Jinping.

El Partido Comunista de Cuba reiteró, además, su histórico e invariable apoyo al principio de una sola China y su oposición a los intentos de injerencia externa en los asuntos internos de ese hermano país.

Como parte de su programa en Cuba, la delegación sostuvo previamente un encuentro con Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central.

Asistieron además al recibimiento otros miembros del Secretariado del Comité Central del Partido jefes de Departamentos y Oficinas, y funcionarios de las estructuras partidistas de ambas naciones.