Delicia Ronera

Este 16 de agosto cuando se celebró el Día Internacional del Ron, fue marcado por una jornada dedicada a una de las bebidas más antiguas y consumidas de en todo el mundo.

Su historia está estrechamente ligada a la caña de azúcar y a la expansión europea por el continente americano durante el siglo XVI.Los europeos llevaron plantones de caña de azúcar a América, donde comenzaron a cultivarse, especialmente en la isla La Española, territorio que actualmente comparten Haití y República Dominicana.

A partir de los subproductos de la caña, como la melaza, se desarrollaron procesos de destilación que dieron origen al ron. Con el paso de los años, la bebida fue ganando popularidad hasta convertirse en una de las grandes protagonistas de la cultura y la gastronomía caribeñas.

El ron se presenta actualmente en diferentes variedades. El ron blanco o ligero destaca por su sabor más seco y su texturat ligera. Su proceso de añejamiento puede durar entre 18 y 36 meses y, después de ser filtrado con carbón, adquiere su característica ausencia de color.

Es especialmente utilizado en cócteles como el mojito o el daiquiri.El ron dorado adquiere su tonalidad amarillenta gracias a su envejecimiento en barricas de roble, generalmente durante un período de entre tres y seis años.

Por su parte, el ron oscuro o pesado permanece durante varios años en barricas de roble carbonizado, adquiriendo un color ámbar y un sabor más intenso, con marcadas notas de melaza.

También existe el ron especiado o con sabor, que incorpora frutas o especias durante su proceso de elaboración.Más allá de las bebidas, el ron también ocupa un lugar en la gastronomía. Se emplea en la preparación de cócteles y bebidas dulces, pero también en numerosos postres y platos.

Su historia, sus diferentes variedades y sus posibilidades culinarias han convertido a esta bebida en un elemento reconocido de la cultura gastronómica internacional.

El Día Internacional del Ron es, por tanto, una oportunidad para conocer la evolución de una bebida que ha recorrido siglos de historia y que continúa formando parte de celebraciones, recetas y tradiciones en diferentes lugares del mundo.