China acusa a gobierno de Japón de eludir reflexión histórica

China criticó hoy al Gobierno japonés por eludir la reflexión sobre su pasado de agresión y alertó sobre recientes acciones de dirigentes de ese país relacionadas con el santuario Yasukuni.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, cuestionó un discurso pronunciado el día 15 por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una ceremonia nacional en memoria de los caídos en la guerra.Según Lin, la dirigente evitó reflexionar sobre las lecciones de la historia y diluyó la responsabilidad de Japón por sus actos de agresión.

El vocero afirmó que esas posiciones revelan una intención de encubrir, distorsionar y revisar la historia de la agresión japonesa.Lin señaló además que, coincidiendo con el aniversario de la derrota y rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Takaichi realizó una ofrenda al santuario Yasukuni.También indicó que el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, y otros altos funcionarios japoneses visitaron ese lugar.

Estas acciones, apuntó, aumentaron la preocupación de países asiáticos vecinos y de la comunidad internacional sobre la orientación política de Japón.El portavoz citó a sectores de la sociedad japonesa que consideran que un país incapaz de reflexionar sobre su pasado, no puede ganar la confianza de otros.

Lin recordó que este año se conmemoran 81 años de la victoria del pueblo chino en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa y de la victoria mundial sobre el fascismo, así como el aniversario 80 del inicio de los Juicios de Tokio.Solo el reconocimiento de la historia y la reflexión sobre sus lecciones permitirán evitar la repetición de los errores del pasado, subrayó.

China instó nuevamente a los dirigentes japoneses a escuchar las voces de su país y de la comunidad internacional, reflexionar sobre las responsabilidades históricas y romper definitivamente con el militarismo.