lunes 17 agosto 2026
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Ocho países condenan trabas de Israel para poner fin a guerra en Gaza

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Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Egipto, Türkiye, Indonesia y Pakistán condenaron hoy el rechazo de Israel a la hoja de ruta destinada a aplicar plenamente el plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

En una declaración conjunta difundida por la agencia emiratí WAM, los ministros de Asuntos Exteriores de los ocho países afirmaron que la posición israelí obstaculiza los esfuerzos de paz y dificulta la implementación del plan del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los cancilleres subrayaron la necesidad de mantener el compromiso de Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos previstos y responsabilizaron a Israel de las consecuencias derivadas de cualquier retraso u obstrucción.

La declaración destacó la importancia de aplicar el plan de manera plena e inmediata para atender la situación humanitaria, avanzar en la reconstrucción de Gaza y contribuir a la seguridad y estabilidad regionales.

Los ocho países reclamaron además avanzar hacia la segunda fase de la iniciativa, que contempla consolidar el cese de las hostilidades, retirar las fuerzas israelíes, desplegar una fuerza internacional de estabilización y transferir la administración al Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Los ministros reiteraron asimismo su rechazo a cualquier intento de impedir al pueblo palestino establecer un Estado propio y defendieron la solución de dos Estados como base para una paz justa, duradera e integral.

En ese sentido, reafirmaron su respaldo a la creación de un Estado palestino independiente y soberano, con Jerusalén ocupada como capital, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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