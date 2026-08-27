Gloria Cuadras: la flor de agosto que nunca se marchita

El tiempo transitó a un 26 de agosto de 1987 en Santiago de Cuba, cuando un calor denso envolvía la ciudad, la noticia se extendió como un susurro que pronto se hizo grito: Gloria Cuadras de la Cruz había partido.

Nacida un 18 de julio de 1911, bajo el mismo sol santiaguero que la vio alzarse, cerró los ojos en agosto, como si el verano reclamara a una de sus criaturas más bravías.Mujer de estirpe indómita, su vida fue un río de rebeldía que atravesó las tiranías de Machado y Batista sin doblegarse.

Compañera de ruta del legendario Antonio Guiteras, militante ortodoxa, supo desde el primer instante que la libertad no se pide, se toma. Cuando los disparos del Moncada aún resonaban en la memoria de Cuba, Gloria no dudó: protegió los restos de los caídos, denunció desde su programa Cuba Libre en la Emisora Provincial las mentiras del régimen, y llamó al pueblo a despertar.

Su voz, firme como un machete, desnudó a Batista, Tabernilla y Chaviano ante los oídos de una nación.En 1955, el Movimiento 26 de Julio la encontró lista. Responsable de Propaganda en Oriente, formó parte del Estado Mayor que, junto a Frank País, encendió la mecha del 30 de noviembre de 1956.

Esa madrugada, Santiago se levantó en armas para abrazar el desembarco del Granma; Gloria era el corazón de esa llamarada.Los esbirros la golpearon, la encarcelaron, pero nunca la callaron.

Enfrentó con fiereza a los asesinos, y en uno de esos encuentros, su furia dejó huella en el rostro del verdugo, como un sello de dignidad imborrable.

Luego vino la sierra. En 1958 se integró al Segundo Frente Oriental, que llevaría el nombre de su admirado Frank. Y con el triunfo, su entrega no menguó: fundadora de la FMC, delegada a los dos primeros congresos del Partido, miembro del Comité Provincial, siempre en la trinchera de la obra soñada.

Hoy, la recordamos no como una flor marchita, sino como un ramo frondoso que adorna el jardín de la libertad cubana.

Su fragancia —esa mezcla de coraje y ternura— se cuela entre las rendijas del tiempo y llega a las nuevas generaciones, que heredan la tierra que ella regó con el sudor de su lucha y la miel de su cariño.

Porque Gloria Cuadras no murió: se convirtió en agosto, en voz, en memoria viva.