Fallece Eliberto Antonio Solo, “Pingüino”, una voz mayor del vudú haitiano-cubano

Con información de la Casa del Caribe.

La noche de ayer dejó en Baraguá un silencio distinto: falleció Eliberto Antonio Solo, conocido como “Pingüino”, destacado sacerdote del vudú haitiano-cubano.

Residente en ese poblado y oriundo de Thomson, en el municipio santiaguero de Mella, provenía de una familia de larga trayectoria en esta práctica religiosa y era hermano de Matiti, popular sacerdotisa y cantante.

Su legado también quedó sembrado en la investigación y la memoria cultural. Desde los inicios de la Casa del Caribe, sus aportes fueron notorios, y sus testimonios formaron parte del libro El vudú en Cuba y del documental Huellas, donde su voz ayudó a conservar una tradición profundamente arraigada.

A Matiti, a sus familiares y amigos llega nuestro más sentido pésame. Que la sabiduría y el ejemplo de “Pingüino” encuentren continuidad en quienes compartieron su camino.

Foto: Alexis Alarcón