Feria del Libro regresa a Holguín como cita multicultural

La 34 Feria Internacional del Libro en Holguín se celebrará del 4 al 6 de septiembre, dedicada al multilaureado escritor y periodista Rubén Rodríguez, Premio Alejo Carpentier.

Según trascendió en conferencia de prensa, la cita rendirá tributo también al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, a los escritores Marilyn Bobes y José Bell Lara, y tendrá a la Federación de Rusia como país invitado de honor.

El evento en la ciudad contará con 28 espacios y pabellones en diversas instituciones culturales de la provincia, con un recinto ferial alrededor del Parque Calixto García, y reunirá a escritores, editoriales y artistas de varias regiones del país.

Con una gala de apertura titulada Remembranzas, en homenaje a Rusia con guion y dirección se Orestes Saavedra, el programa general incluirá además una clausura a cargo de Fermín López Hernández con referencias a la historia universal.

Entre las propuestas editoriales destacarán las novedades de Ediciones La Luz; el espacio Con olor a tinta de Ediciones Holguín en torno a la obra del narrador homenajeado; los cuatro títulos del sello La Mezquita y la presentación del primer tomo de las Obras Escogidas de Fidel Castro, a cargo de la Editorial Alejandro.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) tendrá entre sus actividades el espacio Memorial de Testigo, con autores como Emerio Medina, Premio Casa de las Américas 2010, explicó el presidente provincial, Eliel Gómez Martínez.

El Pabellón de las Ciencias, desde el Museo Provincial de Historia La Periquera, estará consagrado al país invitado e incluirá entre sus iniciativas fuentes documentales sobre la comunidad rusoparlante.

La Sociedad Cultural José Martí dedicará su agenda al aniversario 65 de la Uneac y expondrá obras de Cosme Casals Corella, Premio Nacional de Medio Ambiente.

Yaquelín Tapia, directora provincial de Cultura, destacó el orgullo que representa dedicar esta edición al reconocido periodista y escritor holguinero, cuya obra abarca desde públicos infantiles hasta adultos y forma parte del patrimonio cultural de la provincia.

Sarais Ferrer Morales, presidenta del Comité Organizador de la FILHo 2026, subrayó que, aun en circunstancias difíciles para la nación, se brindará al pueblo un acontecimiento digno, que cree una plataforma de intercambio e interacción con el público.

Como antecedente, durante la anterior edición habanera del evento, las editoriales holguineras tuvieron una destacada presencia al obtener varios galardones.

Ediciones La Luz sumó a su palmarés las distinciones Puerta de Papel con los libros El brillo de la superficie, del maestro Delfín Prats Pupo (Premio Nacional de Literatura 2022), y El libro discontinuo, de Lourdes González Herrero, Premio de la Crítica Literaria 2007, reconocimientos recogidos por el poeta Luis Yuseff, director de la editorial.

Durante tres jornadas, Holguín se convertirá nuevamente en punto de encuentro entre autores, lectores y artistas, con una programación que acerca la literatura y el pensamiento a públicos diversos y celebra el valor de las letras en la cultura cubana.