Santiago y sus 511 años de fundada

En la tarde del 25 de julio de 1515, más o menos sobre las tres fue fundada por los españoles la séptima y última villa de la Isla a la cual llamaron Santiago Apóstol en homenaje al Santo Patrón del entonces Rey de España.

El lugar escogido para este sublime momento fue un valle situado entre las montañas de la Sierra Maestra y la desembocadura del río Parada, al oeste de una profunda bahía de bolsa bien protegida, cuyas playas eran bañadas por las aguas del Mar Caribe Occidental.

Como es de suponer, la comitiva fundacional estaba encabezada por el Adelantado Diego Velázquez Coello, conquistador de la Isla y su primer Gobernador General, quien estableció en la villa de Santiago Apóstol, la primera capital de la nueva colonia de España hasta 1589 en que se trasladó para La Habana.

Desde el 25 de julio de 1515 comenzó la historia en esta ciudad que los aborígenes de la zona en un primer gesto de rebeldía continuaron llamándola Cuba, uniéndolo al de Santiago para constituir ese patronímico que tanta gloria daría después a la pequeña Isla caribeña.

Por Santiago de Cuba entraron los primeros negros esclavos procedentes de África en 1521. De aquí partieron las naves que colonizarían otros países de América como las Hernán Cortés que conquistaría Méjico. Por aquí llegaron y se asentaron los franceses desalojados por la Revolución de Haití, todo lo cual dio origen a esa mezcla de razas y cultura que hoy caracterizan a esta ciudad y sus habitantes.

Con el decursar del tiempo y el actuar de sus hijos Santiago de Cuba devino en una ciudad historia, que ya en fecha tan temprana como 1712 le fue conferido el Título de “Muy Noble y muy Leal”, en aprecio a su valor y heroísmo frente a los ingleses, mientras que en 1822 recibió la “Orden Hospitalaria de las Américas”, por el trato que se le daba a los emigrados que llegaban de otros países.

Ya en época más reciente en 1980 y teniendo en cuenta la trayectoria histórica de Santiago y los santiagueros desde su fundación, le fue conferido a la ciudad el Título Honorífico de “Héroe de la República de Cuba” y la Orden “Antonio Maceo”, único territorio del país que posee tan honrosos galardones que la dignifican universalmente.

Resulta imposible, resumir en breves líneas tanta historia acumulada por esta ciudad en sus 511 años de fundada. Concluyamos entonces con este poema para una definición de la ciudad de Waldo Leyva que lo dice todo:

“Si encuentras alguna piedra / que no haya sido lanzada contra el enemigo. / Si descubres una calle / por donde no haya pasado nunca un héroe; / Si desde el Tivolí no se ve el mar, / Si hay alguna ventana / que no se haya abierto a las guitarras; / si no encuentras ninguna puerta abierta; / puede decir entonces que Santiago no existe”