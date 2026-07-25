Con motivo del 26 de Julio, Díaz-Canel en Pinar del Río

Autor: Leticia Martínez Hernández

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este sábado varios sitios económicos y sociales de Pinar del Río, provincia ganadora de la sede de las actividades por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Acompañado por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, ambos miembros del Buró Político, el mandatario estuvo en el parque solar fotovoltaico «Santiago Miguel Cabañas Perojo», en la comunidad de Puerta de Golpe, en el municipio de Consolación del Sur, el tercero que se construye en la provincia con una potencia de 21 megawatts.

Según informaron las autoridades locales, este parque sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional en el pasado mes de junio. Con este suman doce en la provincia, con una capacidad total instalada de 89,1 MW, lo que ha permitido que se alivie un poco la crítica situación del territorio.

La agenda de este sábado siguió en la finca de la productora de tabaco Isabel Cristina Barbosa Díaz, quien con apenas 39 años es líder en este importante sector en el territorio. El mandatario conversó con ella, recorrió las tierras que antes estaban llenas de marabú, y conoció de sus indicadores de eficiencia. Uno de ellos, muy significativo, sitúa en más del 70% su capa de tabaco con calidad para la exportación.

Ante la crisis energética del país, ha instalado paneles solares que permiten más de diez horas de riego diario en sus sembrados. Con unos 75 trabajadores, algunos con más de 16 años de labor en esas tierras de La Ceniza, ubicadas en las afueras de la ciudad de Pinar del Río, Isabel Cristina está incursionando también en la producción de cultivos varios y en la cría de cerdos.

El Presidente estuvo luego en el proyecto de desarrollo local (PDL) Ecoestación Comunitaria, un encadenamiento de una empresa estatal con una mipyme, que con 117 kW generados con paneles solares ofrece servicios de carga a la población de la capital pinareña.

Allí pueden cargarse triciclos y motorinas, así como celulares, ventiladores, lámparas, baterías, entre otros equipos. Igualmente cuenta con un local de cocina comunitaria, donde las personas pueden ir a elaborar sus alimentos cuando falta el servicio eléctrico. Según explicaron al mandatario, esta instalación garantizará la energía a la escuela Leopoldo Febles, aledaña al PDL.

Un momento muy emotivo de la jornada tuvo lugar en el Hogar para niños sin responsabilidad parental «Hermanos Saiz», cuando el Jefe de Estado acompañado de varios infantes cortó la cinta inaugural de este centro que tiene como misión principal brindarles atención inmediata y protección provisional ante situaciones de emergencia o riesgos, mientras se determina la medida definitiva de cuidado.

Díaz-Canel recorrió toda la instalación y pudo comprobar el confort, el orden y la belleza del hogar que podrá dar cobijo a 25 chicos, como parte de los programas sociales que incentiva la Revolución, en medio del peor cerco económico, comercial, financiero y también energético, de la mayor potencia del mundo contra una pequeña Isla.

Esta primera jornada del mandatario en la provincia más occidental de Cuba, incluyó también el homenaje a Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, mártires símbolo de este territorio, asesinados por la dictadura batistiana cuando apenas tenían 18 y 17 años.

En el monumento que honra la vida de estos valerosos muchachos, ubicado a la entrada de la Universidad pinareña y que pareciera dar la bienvenida a la ciudad, el Jefe de Estado entregó el carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas a cuatro estudiantes, y el del Partido Comunista de Cuba a tres trabajadores del territorio, a pocas horas de conmemorar una de las fechas más significativas de la Revolución cubana, que, a decir de Fidel, «no era el fin, sino el comienzo».