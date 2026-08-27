Disertan en Chile sobre Fidel y la Juventud: legado para el futuro

Un conversatorio sobre el legado de Fidel Castro y su ejemplo para la juventud latinoamericana tuvo lugar en Chile en ocasión del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana.

Temas como la solidaridad, el internacionalismo, el papel de las nuevas generaciones en el proceso cubano, estuvieron en el centro del debate organizado por las Juventudes Comunistas, conocidas aquí como “La Jota”.

“Fidel sigue siendo un referente de la juventud, no solo en su país, sino también en América Latina”, declaró la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Ivania Garrido.

La alumna de la carrera de sociología, quien visitó Cuba en fecha reciente, señaló la relevancia que el líder revolucionario siempre le dio a la educación, la cual veía como una herramienta de emancipación de los pueblos.

Fidel está muy presente en todo el quehacer de la vida cubana, en el trabajo voluntario, la cultura, el deporte y la educación, destacó la joven, quien dijo sentirse sorprendida por el carácter profundamente comunitario y solidario del pueblo cubano.

Al participar en el panel, el embajador de Cuba en Chile, Oscar Cornelio Oliva, se refirió al papel de la juventud en el proceso de liberación de su país y recordó que cuando Fidel Castro lideró la gesta del Moncada apenas tenía 26 años.

Fueron jóvenes los que participaron en la campaña nacional de alfabetización y en todos los programas sociales desarrollados después del triunfo, dijo.

El diplomático habló sobre el reciente coloquio “Fidel: Legado y Futuro”, en La Habana, donde se presentaron ponencias sobre la vigencia de sus ideas en las distintas esferas como la historia, la diplomacia, la cultura, las artes, la juventud, la economía y la realidad actual del mundo.

Pero, además, dijo, en esos días se publicaron las Obras Escogidas de Fidel Castro, donde en 23 tomos está recogido su pensamiento.

Catalina Lufín, presidenta de La Jota, señaló que una de las cosas que más le llamó la atención cuando viajó a la isla es que por voluntad de Fidel ninguna calle, plaza o lugar público lleva su nombre.

“Comprender que el legado no está en la persona, ni siquiera en su nombre, sino en las acciones que logran transformar la calidad de vida de la gente; eso habla de ser un revolucionario”, expresó.