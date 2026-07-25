Defender a Cuba es defender el derecho a la soberanía y a la independencia

Autor: Ronald Suárez Rivas

Pinar del Río. -Cuando se defiende a Cuba, se defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía y a la independencia.

Así lo afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el tradicional encuentro con los grupos de solidaridad que viajan a nuestro país para conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional.

Ante los visitantes foráneos que a pesar de todas las presiones de la Casa Blanca han llegado a Pinar del Río en víspera de las actividades centrales por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el mandatario cubano afirmó que en los momentos actuales, estar del lado de Cuba significa luchar contra el hegemonismo, la supremacía, contra las pretensiones de una potencia de dictar sus designios a todo el mundo.

Por tanto, colocarse del lado de la Patria de Martí y de Fidel no es solo un compromiso con la solidaridad. Es una necesidad estratégica para que este mundo sea mejor, porque «mañana le puede suceder a cualquier otra nación, si lo seguimos permitiendo», afirmó.

Fuera de los protocolos, como quien habla a los amigos, Díaz-Canel explicó que la Cuba de hoy es un país distinto, a causa de la política de asfixia impuesta por el gobierno norteamericano.

En ese sentido, se refirió al cerco energético, causante de que en más de seis meses solo haya podido llegar un barco de combustible a la isla, y de lo que esto implica en todos los órdenes de la vida.

En la esfera de la salud, por ejemplo, señaló que la tasa de mortalidad infantil, uno de los indicadores que siempre se han atendido con más celo, se ha duplicado. Advirtió que detrás de esas cifras, hay niños que no han podido sobrevivir por los efectos del bloqueo.

Solo ese dato demuestra que la política sustentada por Washington durante décadas, y recrudecida de manera exponencial en los últimos años, tiene un carácter genocida, enfatizó el Presidente.

Resaltó la labor del personal sanitario que, en condiciones extremadamente duras, luego de madrugadas sin poder apenas descansar debido a los apagones y muchas veces sin transporte, todos los días se empeñan en salvar vidas.

Aun así, reconoció que en una nación que durante décadas ha sido referente en materia de Salud Pública, hoy existen miles de embarazadas en situación de riesgo para las cuales no se disponen de todos los medicamentos, pacientes de cáncer que tienen afectados sus tratamientos, y una lista de espera de más de 100 000 personas que aguardan por una cirugía.

«Díganme si eso no es un castigo colectivo, un crimen, si no están condenando un pueblo con el propósito sádico, perverso, de buscar que esa asfixia económica provoque un estallido social», expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido.

Hoy tenemos casi 300 Megawatts invertidos, para seguir avanzando en el programa de transición energética hacia fuentes renovables de energía, en contenedores que se encuentran en diferentes puertos del mundo y que no llegan porque las navieras se niegan a traerlo, por temor a las represalias norteamericanas, detalló el mandatario.

Añadió que también existen miles de toneladas de alimentos que el país ha adquirido o que forman parte de las ayudas humanitarias del sistema de las Naciones Unidas, que tampoco han podido arribar, por el mismo motivo.

A pesar del asedio permanente, afirmó que quienes adversan la Revolución no han podido doblegar a este pueblo y que, en medio de circunstancias tan complejas, los cubanos no estamos cruzados de brazos ni nos vamos a rendir.

Durante el encuentro, en el que participaron también el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, todos miembros del Buró Político, además de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Pinar del Río, no faltaron las palabras de aliento, ni el agradecimiento al pueblo de la Isla por su valentía y su ejemplo.

A nombre de Pastores por la Paz, una de las organizaciones con una larga trayectoria de solidaridad con nuestro país, Claudia de la Cruz, su directora ejecutiva, aseguró que Cuba no está sola y nunca lo estará.

Nos encontramos aquí porque entendemos que la palabra nos llama a defender la vida y estar de la mano de quienes están siendo oprimidos. Tenemos la responsabilidad de apoyar la soberanía y la dignidad del pueblo cubano, agregó.

En tanto, Rosemarie Mealy, también de los Estados Unidos, otra de las visitantes que intervino en el encuentro, aseguró que el bloqueo que sostiene el gobierno de su país es ilegal y, por tanto, algo a lo que se opone toda persona con sentido de justicia en el mundo.

Dijo, además, que en los últimos tiempos han aumentado las presiones contra las organizaciones y los movimientos de solidaridad. Es una campaña que llevan a cabo en todo el mundo.

No obstante, afirmó que no es momento de retroceder ni de renunciar. «No vamos a callarnos, ni dejaremos de luchar», expresó.