Fidel: legado y futuro, un diálogo desde La Habana

PRESENTAN LIBRO 100 CARTELES DE LA REVOLUCIÓN CUBANA CON FIDEL

Como parte del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, fue presentado este martes, el libro 100 carteles de la Revolución Cubana con Fidel, una obra que reúne piezas del diseño gráfico cubano en las que el líder histórico de la Revolución aparece vinculado a las luchas y realizaciones de su pueblo.

La presentación contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, junto a intelectuales, artistas y participantes en el encuentro internacional.

Durante el lanzamiento, Abel Prieto destacó el valor de la publicación y agradeció a Manolo de los Santos, director ejecutivo del People’s Forum, organización que facilitó la impresión del volumen y asumió la elaboración del texto que acompaña las imágenes.

De los Santos resaltó que el libro no pretende alimentar una mirada nostálgica sobre la historia, sino acercarse a ella como fuente de inspiración para las luchas del presente.

Subrayó, además, los vínculos históricos entre luchadores sociales de Cuba y Estados Unidos y la vigencia del pensamiento de Fidel ante los desafíos que enfrentan hoy los pueblos.

Los 100 carteles reunidos –explicó– no son simplemente carteles «de Fidel», sino obras en las que el Comandante en Jefe aparece como parte del pueblo y de la obra revolucionaria, junto a hombres y mujeres que protagonizaron ese proceso.

La publicación fue posible gracias al trabajo conjunto de diversas instituciones y personas, entre ellas trabajadores de Casa de las Américas, quienes participaron en su preparación y diagramación en medio de las dificultades que enfrenta el país.

El volumen constituye un homenaje a Fidel desde el arte y, al mismo tiempo, una mirada a la vigencia de su legado para las nuevas generaciones.

……………………………………………………………………………………………………………..

ASISTE DÍAZ-CANEL AL FORO JUVENIL «CREO EN USTEDES»

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, asisten al foro juvenil «Creo en Ustedes», en el marco del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro.

El foro convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas de la Isla constituye un espacio de diálogo y reflexión en el que los jóvenes cubanos y miembros de partidos comunistas y progresistas de todo el mundo, reafirmaron su disposición a liderar los desafíos actuales.

Durante el encuentro, Meyvis Estévez Echeverría, secretaria general del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), denunció el impacto del bloqueo genocida de Estados Unidos, recrudecido a niveles sin precedentes, que afecta directamente a las familias cubanas.

Como muestra de esa realidad, señaló que 12 000 niños y niñas esperan intervenciones quirúrgicas por escasez de insumos, 67 000 infantes no han podido acceder al sistema de inmunización actualizado y 34 000 embarazadas carecen de ecografías prenatales suficientes.

Los jóvenes, asumiendo la osadía del Comandante en Jefe como cualidad inherente al revolucionario, responden con firmeza «al gobierno fascista de Estados Unidos y le decimos alto y claro que no existe absolutamente ninguna posibilidad de que entreguemos la patria que nos legó Fidel», dijo.

De igual forma, agradeció las muestras de solidaridad internacional, especialmente de organizaciones juveniles que han llevado medicamentos y apoyado a la Isla.

Subrayó que los esfuerzos de la juventud están enfocados en trabajar sin descanso, producir riqueza con justicia y preservar las conquistas del socialismo.

JÓVENES AL DEBATE

Al intervenir en el Foro, el presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD), Gonzalo López, dijo que el imperialismo y sus aliados de la Unión Europea y la OTAN, «recurren a bloqueos, sanciones, militarismo y guerra para imponer su dominio y aplastar la lucha de los pueblos por la libertad, la soberanía, los derechos, la paz, la cooperación y el progreso social».

En su declaración, subrayó que estas prácticas tienen consecuencias concretas, visibles en el empobrecimiento de amplias capas de la población, especialmente los jóvenes, quienes enfrentan dificultades para acceder a agua potable, saneamiento, alimentación, electricidad, educación, salud, vivienda, cultura y deporte. «Para aplastar la lucha de los pueblos, el imperialismo recurre a todo, inclusive a su expresión más agresiva: el fascismo», afirmó.

El dirigente juvenil puso ejemplos de esta realidad en diversas regiones del planeta. En Oriente Medio, denunció que el pueblo palestino sufre en manos de Israel –principal aliado de Estados Unidos– la ocupación, la colonización y el genocidio. «No podemos aceptar las imágenes de niños asesinados por el hambre, ni de jóvenes y mujeres abatidos en las filas para conseguir un pan», expresó.

Asimismo, el presidente de la FMJD arremetió contra las más de cien sanciones impuestas a Venezuela, la interferencia y las agresiones militares de Estados Unidos, incluido el «brutal secuestro de su Presidente».

Rechazó, también, el bloqueo criminal que sufre Cuba y el ultraje de incluir a la Isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, cuando en realidad «patrocina la salud, la educación y la solidaridad con tantos pueblos».

«Este pueblo heroico, esta heroica juventud de Cuba, podrán contar siempre con la solidaridad de los pueblos del mundo en su lucha en defensa de su soberanía y del camino de la construcción de una sociedad nueva», afirmó.

«Cuba podrá contar siempre con la solidaridad y el trabajo activo de la Federación Mundial de la Juventud Democrática para que la Revolución Cubana continúe siendo sostenida».

Recordó los Festivales Mundiales de la Juventud y los Estudiantes realizados en La Habana en 1978 y 1997, siempre con el impulso del Comandante en Jefe. Subrayó que, para Fidel, «creer en la juventud era más que una convicción, era una actitud, un pensamiento».

Por su parte, José Alejandro Alonso Cáceres, representante de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae), recordó que el Comandante en Jefe fue el primer condecorado con la Orden de la Solidaridad de esa organización, por su lucha incansable contra el imperialismo y a favor de la paz, la soberanía y la autodeterminación. «Fidel es ejemplo de dignidad y resistencia, nos legó la fe inquebrantable en la victoria», afirmó.

En ese sentido, ratificó el compromiso del movimiento estudiantil con «la Isla rebelde y con Fidel» de mantener en alto las banderas de la solidaridad, el internacionalismo y el socialismo. «Porque si el presente es de lucha, el futuro es nuestro», concluyó.

JUVENTUD CHILENA LEVANTA LA VOZ

En el marco del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Ivania Garrido, en representación de la juventud comunista del país sudamericano, denunció la ideología imperante que busca individualizar la precariedad.

La dirigente estudiantil advirtió sobre el momento difícil que vive Chile: «Desde marzo, Chile tiene un gobierno de extrema derecha que recorta el presupuesto de educación y amenaza la autoridad que tanto nos costó conquistar. Un gobierno que quiere imponer dentro de las escuelas una lógica de seguridad y de control».

La respuesta, dijo, ya comenzó: «En estos meses los estudiantes han vuelto a las calles con una consigna que lo dice todo: la educación pública se defiende».

Por eso, según Ivania Garrido, Fidel vuelve a hablarles: «Nos enseñó que un movimiento estudiantil encerrado en sí mismo tiene un techo bajo, y que su fuerza verdadera aparece cuando deja de hablar solo en nombre de los estudiantes y se junta con los trabajadores y el pueblo».

Subrayó que la tarea de su generación «no es únicamente defender lo que ganamos, es volver a preguntar por la raíz, por ese modelo de mercado que convirtió un derecho en un negocio. El estudiante que se aísla se agota; el que hace pueblo, transforma».

La Presidenta de la Federación alertó sobre el mayor riesgo actual: «la pérdida del sentido histórico. Vivimos empujados hacia un presente sin memoria y sin futuro». Y volvió sobre la definición de Fidel: «revolución es sentido del momento histórico». En ese sentido, llamó a recuperar ese horizonte en tiempos que pretenden dejarnos sin pasado y sin meta.

«Fidel creía en nosotros, la juventud de esta América. Le respondemos que también creemos. Creemos en su proyecto y sabemos que creer no es saborear, sino continuar. Que este centenario no sea una despedida, que sea una rebeldía».

Al tomar la palabra ante los jóvenes cubanos y delegados de partidos progresistas del mundo, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó que la vigencia del legado del Comandante en Jefe solo es posible si es asumido por quienes construirán el mañana.

Los jóvenes deben defender el legado humanista y revolucionario de Fidel, porque son ellos los que están llamados a construir el futuro, para crear un mundo mejor, sentenció Díaz-Canel.

El Presidente dedicó una primera parte de su intervención a valorar la madurez alcanzada por la juventud mundial, a la que definió como un sector que ha madurado enormemente al enfrentarse a las sociedades capitalistas.

Puso como ejemplo a las cubanas y los cubanos quienes –aseveró– conviven con las exigencias provocadas por el recrudecimiento del bloqueo y el genocidio económico impuesto por los enemigos de la nación.

Asimismo, rememoró el año 1953, cuando al cumplirse el centenario del natalicio de José Martí, Cuba sufría bajo una tiranía brutal y entregada a los monopolios norteamericanos.

Recordó que Fidel, estudioso y martiano insigne, denunció aquella realidad al mundo. En ese punto, el Presidente citó textualmente un dato del discurso de Fidel en Naciones Unidas –que calificó como «el más trascendental y más largo» en ese organismo– en el que se argumentaban las cifras de la opresión.

Fue entonces cuando aquella generación del Centenario de Martí, abrazando la idea socialista y con un enorme compromiso, se lanzó a la lucha armada, detalló Díaz-Canel.

Argumentó los hitos de aquel año fundacional: la marcha de las antorchas el 27 de enero –tradición que la juventud cubana mantiene hasta hoy–, el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio, el presidio, el exilio en México, el desembarco del Yate Granma, la epopeya en la Sierra Maestra y, finalmente, el triunfo de 1959.

Con esa narrativa histórica el Jefe de Estado expresó que hoy la juventud es el presente, «la generación del centenario del Comandante en Jefe Fidel».

Por otra parte, Díaz-Canel argumentó el escenario que enfrenta esta generación: «Estamos enfrentando una ofensiva imperialista contra el Sur global que se manifiesta sobre todo por un periodo de cadencia del capitalismo que lo hace expresarse con las ideas más ultraconservadoras».

Advirtió que de ahí se explica «el crecimiento del fascismo y de las tendencias fascistas en el mundo».

En ese sentido, desglosó que enfrentamos una guerra ideológica porque «están tratando de imponer la lógica capitalista, la lógica imperialista». Una guerra cultural porque, para imponer esas ideas, «tienen que quebrar nuestra mente, tienen que quebrar nuestra memoria histórica. Por lo tanto, están tratando de colonizarnos culturalmente y romper con la historia». Y la guerra mediática por «las enormes campañas de desinformación, de intoxicación mediática tan agresiva que van contra los valores de la humanidad».

Denunció las campañas de «asesinato de reputación» y el mecanismo perverso de «invisibilizar al victimario» para construir pretextos que justifiquen la guerra.

El Presidente concluyó su intervención con un mandato claro para la juventud, estructurado en tres premisas fundamentales derivadas del pensamiento de Fidel:

· Anteponer el humanismo a la lógica del algoritmo.

· Anteponer la identidad cultural contra la colonización cultural.

· Anteponer, como pedía Fidel, la solidaridad contra el egoísmo.

«Y así tendremos un mundo mejor. Nosotros creemos en ustedes para construir ese mundo mejor», afirmó.

……………………………………………………………………………………………………………..

TRES ENSEÑANZAS CARDINALES DE FIDEL SOBRE POLÍTICA EXTERIOR

El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, disertó en la mañana de este martes sobre las enseñanzas cardinales del pensamiento de Fidel, que, aseguró el diplomático, han orientado y orientan la actuación de nuestro país en el escenario internacional.

La alocución se centró en tres ejes fundamentales; el primero, «la defensa de nuestros derechos soberanos sin espacio a la más mínima confusión o la menor merma, aun ante peligros extraordinarios», con el caso tipo de la Crisis de Octubre.

En segunda instancia, el no negociar con el adversario, ni con cualquier gobierno, los compromisos solidarios e internacionalistas de Cuba con diversas causas y pueblos.

Al respecto, Fernández de Cossío se refirió a múltiples presiones de EE. UU. a lo largo de la historia de la Revolución, para frenar la solidaridad manifiesta con la causa independentista de Puerto Rico y el esfuerzo internacionalista de Cuba en África.

«A cambio de la liberación de cuatro prisioneros estadounidenses que cumplían sentencia en Cuba por delitos cometidos y eran de interés del Gobierno estadounidense, nuestro país no pidió concesiones bilaterales de Estados Unidos, ni beneficios para Cuba, sino la liberación de los independentistas puertorriqueños Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores y Andrés Figueroa», rememoró.

También citó palabras de Carlos Rafael Rodríguez en defensa del internacionalismo cubano: «No existe obligación que hayamos asumido con cualquier país, grupo o gobierno que no hayamos sido capaces de honrar. Esto debe quedarle claro a Estados Unidos».

El tercer eje de la intervención tuvo que ver con la denuncia del orden económico internacional. No era un esfuerzo meramente intelectual, contrastó Fernández de Cossío, y sí un combate revolucionario más, en búsqueda de la justicia para todos en el planeta.

Destacó la visión decolonial de los enfoques del Comandante, y las vías que sugirió para una redistribución más justa de los recursos, ante la paradoja de que «nunca antes la humanidad tuvo un potencial científico-técnico tan formidable, una capacidad de generación de riqueza y bienestar tan extraordinaria, y nunca antes el mundo fue tan desigual y la inequidad tan profunda».

El diplomático dijo que las enseñanzas fidelistas han guiado y guían el desempeño de Cuba en espacios como las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 y China, los organismos y mecanismos regionales de América Latina y el Caribe, y cualquier foro donde la batalla por la justicia y la aspiración a un mundo mejor nos permite contribuir con nuestro aporte.

De acuerdo con el Viceministro, más allá de estas tres líneas de acción, la obra y el magisterio de Fidel en política exterior abrazaron, incorporaron y educaron al pueblo cubano sobre algunos de los temas más complejos del escenario internacional.

«No pueden olvidarse las asambleas populares y masivas en la Plaza de la Revolución, en que cientos de miles de cubanos escucharon y aprobaron la Primera y la Segunda Declaración de La Habana; la solidaridad masiva con el pueblo de Vietnam; las primeras brigadas médicas a Argelia; las donaciones de sangre para pueblos en situación de desastre; la creación del Contingente Internacional Henry Reeve y su contribución decisiva a la salud en diversas latitudes, incluso ante epidemias como el ébola en África Occidental y el enfrentamiento a la COVID-19 en más de 40 países y territorios.

«Con el esfuerzo de profesores y maestros cubanos, se formaron en nuestras escuelas y universidades decenas de miles de estudiantes de todas partes del mundo. La gesta internacionalista de Cuba en África fue una epopeya masiva y voluntaria de pueblo, que involucró a más de 350 000 combatientes».

La ambición de Fidel era defender el derecho incuestionable de su país a disfrutar de la soberanía plena y absolutamente plena, y junto al bravo pueblo cubano, tratar de contribuir a llevar la justicia o poner fin a la injusticia en todos los rincones del planeta, finalizó Fernández de Cossío.

……………………………………………………………………………………………………………..

LA CIENCIA QUE SOÑÓ Y CREÓ FIDEL

Fidel insistía en que cada nuevo descubrimiento debía darnos soberanía, prepararnos para resistir y decidir con independencia.

Así lo refirió el doctor José Luis Fernández Yerro, médico e investigador, quien destacó dos enseñanzas esenciales del líder cubano: la búsqueda incesante de soberanía tecnológica y científica, y la tenacidad sin límites.

En el panel Fidel y la Salud, especialistas, científicos y colaboradores de la salud cubana compartieron reflexiones y, sobre todo, la certeza de que el legado del Comandante no es un capítulo cerrado, «sino una brújula hacia el porvenir».

Por su parte, Agustín Lage, asesor de BioCubafarma, expresó que «la primera idea que tiene que preceder todo lo que discutamos aquí, es que Fidel no pertenece al pasado, Fidel pertenece al futuro. Hacemos esto para proyectar su pensamiento en lo que viene».

«Es verdad que impulsó centros de investigación, pero su genio estuvo en vincular la ciencia con la salud, la producción de alimentos, la industria y el medioambiente. Ese concepto de enraizar el conocimiento en la complejidad social es el legado que debemos capturar y amplificar», subrayó.

Como ejemplo de esa visión integradora, recordó el desarrollo del Sistema Ultramicroanalítico (SUMA), concebido para realizar diagnósticos masivos con alta sensibilidad. Con esta tecnología, se han instalado alrededor de 140 laboratorios en todos los continentes.

Asimismo, puntualizó Hernández Yerro, se han producido reactivos, soluciones y equipos para pesquisas a gran escala, con impacto directo en la prevención de enfermedades.

«La sensibilidad del SUMA ha permitido trabajar con intensidad para proporcionar salud a muchas personas. Y Fidel siguió de cerca cada paso: durante 29 meses, supervisó personalmente la construcción, insistiendo en que el cumplimiento de los plazos era vital para evitar resistencias internas», agregó.

Al cierre, los participantes coincidieron en que el mejor homenaje al Líder Histórico de la Revolución en su centenario es asumir su pensamiento como guía activa. «No se trata solo de contar anécdotas –concluyó Agustín Lage–, sino de desarrollar, amplificar y conectar la ciencia con cada necesidad de nuestro pueblo y del mundo. Esa es nuestra manera de homenajearlo».

……………………………………………………………………………………………………………..

DILMA ROUSSEFF, RAFAEL CORREA Y ERNESTO SAMPER ENVÍAN PALABRA DE ELOGIO SOBRE FIDEL

La Revolución Cubana era un faro cuando yo enfrentaba a la dictadura militar en Brasil. Así lo aseguró la expresidenta del gigante sudamericano, Dilma Rousseff, en un mensaje enviado a delegados y delegadas del I Coloquio Internacional Fidel: Legado y Futuro.

«Hablo no solo como exmandataria de Brasil, sino como una militante que desde su juventud fue profundamente marcada por el ejemplo de coraje y soberanía de Cuba», señaló.

Dilma recordó el programa Mais Médicos, el cual, dijo, solo fue posible por el apoyo de Cuba y la visión internacionalista de Fidel. Llegaron a lugares adonde nunca había llegado otro profesional de la Salud; salvaron vidas y devolvieron dignidad, recalcó.

Más allá de nuestra relación bilateral, el legado de Fidel es inmenso, insistió Rousseff, y mencionó el entendimiento de que las luchas del Sur Global resultan comunes, y que se acometen, además, con hechos concretos.

«Su internacionalismo no es teórico, es práctico, valiente y profundamente humano», destacó.

Por su parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también saludó de forma virtual a cubanas, cubanos y participantes del evento.

Recalcó que la Revolución Cubana ha pasado por muchos momentos difíciles, pero nunca ha sido derrotada, y que eso ha sido así por la voluntad de todo un pueblo y por dirigentes inmensos como Fidel, el Che y Raúl.

Correa recordó a Fidel como un adicto al trabajo y destacó su legado como precursor de las ideas en defensa del medio ambiente, en la crítica profunda al imperialismo y al capitalismo, además de su búsqueda constante de una vía alternativa de desarrollo.

Ernesto Samper, expresidente de Colombia, igualmente hizo llegar palabras sobre el Comandante en Jefe, e insistió en agradecer por la contribución de Cuba al proceso de paz en su país, durante la pasada década.

Samper mencionó el liderazgo de Fidel en la pelea contra la deuda externa «cuando estábamos asfixiados por los compromisos con el FMI», así como su papel en el Movimiento de Países No Alineados.

El político sudamericano calificó al Comandante como el líder más importante de América Latina durante el siglo XX. «Creo que hoy muchos latinoamericanos pueden decir “yo también soy Fidel”», finalizó.

…………………………………………………………………………………………………………

RALPH GONSALVES SOBRE FIDEL: «SACÓ DE NOSOTROS LA BONDAD Y LA NOBLEZA»

Ralph Gonsalves, ex primer ministro de San Vicente y las Granadinas, envió un mensaje al pueblo y gobierno de Cuba, en el marco del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro.

De cara al centenario del Comandante en Jefe, el político caribeño resaltó cómo la solidaridad de los cubanos ha atravesado innumerables regiones, desde las luchas de liberación en el Tercer Mundo, hasta las misiones médicas y docentes.

Gonsalves se refirió en específico a la Operación Carlota, a la batalla de Cuito Cuanavale, y a la importancia de esta para el fin del Apartheid en África.

Fidel inspiró no solo a los cubanos, dijo, sino a millones en todo el mundo. Sacó de nosotros la bondad y la nobleza, confesó.

A su vez, acusó al gobierno de EE. UU. de intentar asfixiar al pueblo de Cuba y señaló la importancia del pensamiento de Fidel para abordar una etapa tan compleja.

Ralph Gonsalves recordó los lazos de reciprocidad que han caracterizado las relaciones entre Caricom y la Mayor de las Antillas y llamó a la integración latinoamericana en medio de las actuales circunstancias.

…………………………………………………………………………………………………………

Para este martes, el Coloquio continuará sus debates con paneles y foros dedicados a diferentes dimensiones del legado fidelista. La política exterior de la Revolución Cubana ocupará un espacio central mediante el Foro Fidel y la Política Exterior de la Revolución Cubana, que incluye intercambios sobre la impronta de Fidel en la lucha por la paz y la unidad de los pueblos, así como sobre la diplomacia revolucionaria.

También sesionará el Foro Fidel y la Salud Pública, con análisis sobre el desarrollo de la industria biotecnológica y farmacéutica cubana, además de testimonios de vida vinculados al impacto de las políticas impulsadas por el líder cubano en ese sector.

El programa de la segunda jornada reafirma el propósito del encuentro: estudiar a Fidel no solo desde la memoria histórica, sino desde la vigencia de sus ideas como referente para interpretar y transformar la realidad contemporánea.