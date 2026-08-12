Evoca Santiago de Cuba legado solidario de Fidel Castro

La vigencia del pensamiento solidario e internacionalista del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz centró hoy en esta ciudad un encuentro dedicado a profundizar en su legado, como parte de las acciones conmemorativas por el centenario de su natalicio, el próximo 13 de agosto.

Auspiciada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la jornada reunió a académicos, historiadores, estudiantes, dirigentes e invitados extranjeros para intercambiar sobre la visión de solidaridad, cooperación y unidad entre las naciones desarrollada por el líder histórico de la Revolución cubana.

Filiberto Mourlot, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente, destacó la visión solidaria y fraternal de Fidel hacia otros pueblos, tanto durante la lucha revolucionaria como después del triunfo de 1959.

Se refirió a su concepción de una América Latina cohesionada frente a desafíos que trascienden las fronteras nacionales y señaló la vigencia de ese pensamiento ante los complejos escenarios políticos y económicos que enfrenta la región.

Georgia Bernetti, estudiante universitaria italiana e integrante de la Brigada de Solidaridad «Centenario de Fidel», expresó a la Agencia Cubana de Noticias su disposición de continuar impulsando iniciativas de acompañamiento a Cuba y de acercamiento entre jóvenes de ambos países.

La joven destacó la admiración que despierta la figura del Comandante en Jefe entre sectores juveniles de su país y consideró que su pensamiento mantiene vigencia para quienes defienden una sociedad basada en la justicia, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos.

Como parte de su labor, el ICAP desarrolla espacios de intercambio con organizaciones y movimientos de solidaridad de diferentes países, una práctica vinculada a la concepción internacionalista promovida por Fidel Castro Ruz.