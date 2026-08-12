Inauguran la primera estación de carga solar para vehículos eléctricos en Cuba

SANTA CLARA. —A unos cinco kilómetros de esta ciudad, en la Autopista Nacional, ya presta servicios la primera estación de carga rápida y ultrarrápida del país, la cual beneficia a los vehículos eléctricos que transiten por esa arteria, una de las más concurridas de la nación.

El establecimiento, que funciona de forma completamente independiente del Sistema Eléctrico Nacional, fue construido y es operado por la mipyme Solguara, y se inserta en la política del país de favorecer el incremento de las fuentes renovables de energía.

La nueva estación de carga solar cuenta con dos niveles de servicio, uno de carga rápida y el otro de carga ultra rápida, además de contar con conectores compatibles con distintos estándares internacionales, todo lo cual favorecerá la prestación de un servicio más eficiente y sostenible.

Además de los autos, la solinera creada por Solguara facilitará la carga de celulares, ventiladores y lámparas recargables, estos últimos de manera gratuita, según la página en Facebook de la ONURE en Villa Clara, provincia que marcha en la avanzada de esta iniciativa en el país.

Con anterioridad, en este central territorio, ya habían entrado en funcionamiento otras solineras, entre ellas la inaugurada en el consejo popular Virginia, que cuenta con 56 paneles solares, 30 kilovatios de potencia y 60 kilovatios-hora de almacenamiento; y otras en los bajos de uno de los edificios de 12 plantas del reparto Sandino y en los repartos José Martí y Ciro Redondo.

La proliferación de solineras, es un importante paso en la solución de la crisis energética que vive el país a causa del cerco petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, al ofrecer una solución descentralizada, que permite a los ciudadanos cargar dispositivos, cocinar y recargar vehículos eléctricos de manera sostenible.

Esta iniciativa, que tiene a Santa Clara como epicentro de la transformación energética sin precedentes, forma parte de una estrategia territorial que articula a diferentes actores económicos, Gobierno y comunidad para enfrentar las limitaciones del servicio eléctrico, a la vez que recupera espacios públicos y fortalece el tejido social en los barrios de la ciudad.