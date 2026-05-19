Sembrando Vida, un proyecto que en Santiago de Cuba tiene la ayuda mexicana

Como muestra de la entrañable amistad y el respaldo de la nación azteca a la Mayor de las Antillas, fue inaugurada, en el santiaguero municipio de San Luis, la segunda fase del proyecto Sembrando Vida, que beneficiará a más de 15 000 campesinos y que llegará a otros seis territorios.

En feliz coincidencia con el aniversario 67 de la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria, Sembrando Vida responde a los esfuerzos cubanos por alcanzar la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y se muestra como otra concresión de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), quien impulsa el Proyecto.

En el lanzamiento -que estuvo encabezado por el Viceprimer Ministro de la República y Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga; el Gobernador de Santiago de Cuba, Manuel Falcón Hernández; así como el Embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso; y la Directora Ejecutiva de AMEXCID, Alejandra del Moral Vela-, se ponderó que el proyecto constituye un ejemplo concreto de cómo la cooperación internacional puede traducirse en resultados tangibles: más producción agrícola, mayor seguridad alimentaria y un impacto directo en la economía local.

También fue denunciado que se desarrolla en un contexto hostil, de recrudecido bloqueo comercial, financiero, energético y amenazas de intervención militar por parte de la Administración Trump.

No obstante, Cuba es un país de paz que cuenta con el reconocimiento y respaldo de naciones como México, que ha dejado claro que nunca abandonará a la Isla, reafirmando que la solidaridad y la hermandad entre nuestros pueblos son más fuertes que cualquier adversidad.

Previamente, la delegación mexicana homenajeó, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia a figuras cimeras de la nación, como el Héroe Nacional José Martí y el Comandante en Jefe Fidel Castro.