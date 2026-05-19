Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, afirmó el concejal Mark Conway, del Cuarto Distrito de la ciudad de Baltimore, al rechazar en declaraciones exclusivas a Prensa Latina la escalada agresiva del Gobierno de Donald Tump hacia la isla.

Por Deisy Fracis Mexidor.

“Estoy muy decepcionado, muy decepcionado al ver la escalada y la agresividad de Estados Unidos hacia Cuba”, expresó Conway, quien se opone al cerco energético a que es sometido el país caribeño como parte del reforzamiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace más de seis décadas.

Para el funcionario público de la urbe más poblada del estado de Maryland es lamentable escuchar lo que está pasando en Cuba, “los millones de personas que no tienen electricidad y están tratando de averiguar cómo conseguir recursos básicos, en parte debido a decisiones de la administración Trump de intensificar la crisis”.

Ya estamos en una guerra en Irán en la que nadie quiere estar, ni los republicanos, ni los demócratas; les puedo asegurar que nadie quiere más guerra; no queremos ver morir a personas innecesariamente, ya sea por la guerra o por la falta de recursos”, enfatizó.

Conway se preguntó: “qué puedo hacer como miembro del Concejo, como futuro miembro del Congreso, si tengo la oportunidad de servir, de ser un aliado y de ser alguien que repare la relación entre nosotros (Estados Unidos) y Cuba, en lugar de romperla”.

“Nosotros estamos aquí para ustedes en solidaridad”, subrayó el político de 36 años, originario del Bronx, en Nueva York. “Estamos tratando de hacer todo lo que podamos para resistir a esta administración en casa. Y sabemos que esto tiene repercusiones para el pueblo de Cuba”.

Y por favor, sepan eso, lo vemos, los escuchamos -agregó-. “No nos creemos la propaganda que vemos por parte de la administración para justificar el avance o la escalada de agresiones. No nos la creemos. No hay ninguna razón válida”.

Cuba podría ser un aliado si tan solo mejoráramos las relaciones como lo hicimos bajo la administración de Barack Obama (2009-2017), apuntó. “Eso es lo que me encantaría ver”, recalcó Conway, elegido en 2020 para representar al Cuarto Distrito del Norte de Baltimore en el Concejo.

“Y por eso espero que encontremos una manera de evitar más problemas para el pueblo cubano y una posible escalada en el futuro, así como la pérdida innecesaria de vidas debido a las decisiones actuales de la administración Trump”, acotó el concejal, que preside el Comité de Seguridad Pública y Operaciones Gubernamentales, y ocupa la vicepresidencia del Comité de Salud Pública y Medio Ambiente.

Sobre Cuba expresó un deseo: “Me encantaría conocerla más. Esa es parte de la razón por la que estoy aquí. Gracias, gracias”.

El concejal sostuvo un encuentro este lunes con la jefa de la Misión de Cuba, Lianys Torres, en la sede de la embajada de La Habana en Washington.

Ayer el Gobierno de Estados Unidos amplió su abanico de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba con la imposición de esa hostilidad contra funcionarios y entidades de la isla con la intención de seguir estrechando el cerco.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha sido claro: Estados Unidos «construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la eventual agresión militar» a su país.