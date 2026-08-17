Nuevas ambulancias refuerzan el servicio de urgencias en Santiago de Cuba

La técnica está destinada al traslado de pacientes críticos hacia los centros hospitalarios, y dispone del equipamiento requerido para su estabilización durante el trayecto.

Seis nuevas ambulancias se sumaron al parque vehicular que gestiona el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) en la provincia indómita, como parte de los esfuerzos que el Sistema Nacional de Salud desarrolla en función del mejoramiento de los servicios, «y en feliz coincidencia con el centenario del Comandante en Jefe, principal impulsor del mismo», aseveró Miguel Ángel Díaz Núñez, director general de Salud en el territorio.

Sobre todo responde a optimizar con estos nuevos vehículos el traslado y la atención de pacientes que requieren apoyo vital urgente, así como el sistema de posicionamiento técnico de las unidades, precisaron fuentes de la entidad, que hizo oficial la entrega en el parqueo del Hospital Provincial Saturnino Lora, institución que en varias ocasiones fue visitada por el Líder Histórico de la Revolución.

En ese momento, Díaz Núñez hizo énfasis en los daños que al SIUM ha causado el recrudecimiento del bloqueo y las serias limitaciones que existen con la disponibilidad de combustibles, independiente de la prioridad que el país concede al sector.

«Con este parque vehicular se estimula al colectivo de trabajadores para facilitar una mejor respuesta ante las demandas de los servicios y prestar una atención de excelencia a la población», argumentó el Director General tras recalcar que las nuevas unidades móviles están destinadas al traslado de pacientes críticos hacia los centros hospitalarios, y que disponen del equipamiento técnico requerido para su estabilización durante el trayecto.