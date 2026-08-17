lunes 17 agosto 2026
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Concluyó en la Hermanos Díaz la tercera refinación de crudo nacional

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Granma
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La conclusión de la tercera corrida del crudo nacional, demostró que el camino trazado en la Refinería de Petróleo Hermanos Díaz, avanza en función de que el país pueda tener cierta disponibilidad de combustibles a partir de sus propias potencialidades

La conclusión de la tercera corrida del crudo nacional, demostró que el camino trazado en la Refinería de Petróleo Hermanos Díaz «avanza en función de que el país pueda tener cierta disponibilidad de combustibles a partir de sus propias potencialidades, y como un regalo al Comandante en Jefe que se empeñó en la modernización y ampliación de nuestra planta en 1988».

Así informó a Granma la ingeniera Irene Barbado Lucio, directora general de la Hermanos Díaz, que «en esta ocasión obtuvo unas 2 000 toneladas de nafta y 10 000 de fuel-oil; fruto de una experiencia que se va consolidando tras las dos corridas anteriores –en marzo y mayo pasados-, y que se supera en lo cualitativo en cuanto a soluciones tecnológicas, principalmente en la descarga de la materia prima».

Al tiempo, aseguró Barbado Lucio, se perfeccionan los protocolos para futuras modificaciones -debido a las características del crudo nacional, de elevada viscosidad, acidez y contenido de azufre-, «así como en las necesarias acciones para asegurar la vitalidad de la infraestructura de cada área», añadió el ingeniero Cristóbal Acosta Blanco.

«Y en todo eso incide nuestro movimiento de innovadores y racionalizadores, con soluciones que prácticamente a diario, como las que estamos aplicando en la nueva estación de bombeo», encomió Yadira Parada Villalón, responsable de ciencia, tecnología e innovación en la Refinería santiaguera, «en la que se puede confiar porque siempre ha respondido afirmativamente y con soluciones prácticas», expresó Félix Torres Pérez, con 45 años de trabajo.

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Comentarios
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