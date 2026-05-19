José Martí constituye referente fundamental, expresaron en Guatemala

José Martí constituye hoy referente fundamental por sus valores, expresó en Guatemala el artista plástico Mauro Osorio, a propósito del 131 aniversario de la caída en combate del Héroe Nacional de Cuba.

En declaraciones a Prensa Latina en el marco de una exposición dedicada al patriota de la isla, el pintor detalló que su gremio está comprometido con la memoria histórica, no solo de este país centroamericano, sino también de Latinoamérica.

Es ahí donde entra la figura del Apóstol cubano, en principio porque sabemos que por cuestiones geopolíticas la pretendida y siempre ambiciosa necesidad del imperio yanqui de dominar fue algo que él reconoció desde bien temprano, subrayó.

Para el igualmente grabador y artista visual, resulta clave recuperar esa memoria, mantener vigente principios que señalaron la ruta, riesgos y al responsable de atacar permanentemente el derecho de los pueblos a su libertad.

Martí como pedagogo, poeta, escritor, político, combatiente, encierra una enorme coherencia y por eso nos identificamos profundamente con él, remarcó el miembro del Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas.

Con obras incluidas en una muestra pictórica sobre el prócer antillano, hasta el próximo 29 en la capitalina Biblioteca Nacional, junto a otros autores, Osorio refirió cómo la soberbia del imperio, representada a través de su presidente Donald Trump, recupera esa política de intervención.

Cuba en este momento enfrenta quizás las expresiones más abiertas, descaradas del ataque político, luego de todas las medidas del boicot, de las sanciones, de condena mediática por parte del Gobierno norteamericano, describió.

Es natural que surjan esos personajes que se creen dueños del mundo y tenemos que plantar cara, para lo cual debemos fortalecernos y la única manera es recuperar el discurso, el posicionamiento y la palabra de Martí, amplió el creador.

Estamos hablando de palabras expresadas hace de más de 100 años y eso constituye verdaderamente algo fantástico, reflexionó.Recordó que Martí con apenas 24 años vivió 15 meses en esta tierra y las condiciones de la pedagogía de ese momento se enriquecen y hasta cierto punto se transforman con su práctica docente.

A pesar de estar rodeado de la gente de poder, especialmente la familia García Granados, nunca dejó el pensamiento crítico, siempre estuvo atento al contexto sociopolítico, aseveró el artista en sus palabras a esta agencia.

Contó cómo cuando lo invitan a recorrer fincas cafetaleras, él no se impresiona por la vastedad de los territorios y la producción, sino pone atención al humano, al indígena que estaba en la cosecha, acotó.

Esa sensibilidad le llevó, por supuesto, a conocer la historia y las luchas de los pueblos originarios y escribió una obra de teatro en la cual justamente las plantea, afirmó Osorio.