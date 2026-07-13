martes 14 julio 2026
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Irán condiciona reapertura de Ormuz al cese de presencia de EEUU

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La Guardia Revolucionaria iraní afirmó hoy que la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo dependerá del cese de la injerencia militar estadounidense y del respeto a la soberanía de los Estados ribereños sobre sus aguas territoriales.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo militar advirtió que la continuidad de las acciones estadounidenses en esa estratégica vía marítima podría desencadenar nuevos acontecimientos con repercusiones sobre los mercados mundiales de petróleo y gas.

La Guardia Revolucionaria informó además que atacó hoy instalaciones e infraestructura militar estadounidense en la zona de Juffair, en Bahréin, en respuesta a los recientes bombardeos de Washington contra territorio iraní.

Añadió que sus fuerzas también golpearon un radar de defensa aérea de largo alcance FBS en Omán y otro sistema utilizado para detectar objetivos marítimos.

La escalada se produjo después de un intercambio de ataques entre Washington y Teherán durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, tras lo cual la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo hasta nuevo aviso.

Las tensiones en esa zona aumentaron desde el inicio del enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Israel e Irán.Washington y Teherán firmaron en junio un memorando de entendimiento que incluía un alto el fuego, tras una mediación de Qatar y Pakistán, como paso previo a un acuerdo definitivo.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin de la tregua en medio de una nueva escalada de las hostilidades.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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