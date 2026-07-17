viernes 17 julio 2026
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Cuba derrota a Argentina en Liga de Naciones de voleibol

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Cuba consiguió hoy aquí su segunda victoria en la Liga de Naciones de voleibol tras doblegar en cinco sets al equipo de Argentina, durante la tercera semana del torneo.

El éxito de los caribeños se produjo con parciales de 17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12 en poco más de dos horas de juego sobre la cancha.Cuba dominó en ataque (56-49), puntos directos con el servicio (11-6) y bloqueos (13-11), aunque cometió más errores no forzados (36-24).

Marlon Yant lideró el ataque de los ganadores con 28 puntos, secundado por Miguel Ángel López (19), Armoa Morell aporto 21 unidades para los sudamericanos.En sus próximos duelos los cubanos enfrentarán a Canadá mañana e Italia el domingo.

Después de ocho derrotas seguidas la selección de la mayor de las Antillas vive su mejor momento en la Liga, aunque se ubica en el antepenúltimo puesto entre 16 contendientes.

La sexteta de Japón, invicta en diez presentaciones, lidera la tabla general del campeonato, seguida por Estados Unidos (8-2).

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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