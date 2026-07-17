Cuba derrota a Argentina en Liga de Naciones de voleibol

Cuba consiguió hoy aquí su segunda victoria en la Liga de Naciones de voleibol tras doblegar en cinco sets al equipo de Argentina, durante la tercera semana del torneo.

El éxito de los caribeños se produjo con parciales de 17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12 en poco más de dos horas de juego sobre la cancha.Cuba dominó en ataque (56-49), puntos directos con el servicio (11-6) y bloqueos (13-11), aunque cometió más errores no forzados (36-24).

Marlon Yant lideró el ataque de los ganadores con 28 puntos, secundado por Miguel Ángel López (19), Armoa Morell aporto 21 unidades para los sudamericanos.En sus próximos duelos los cubanos enfrentarán a Canadá mañana e Italia el domingo.

Después de ocho derrotas seguidas la selección de la mayor de las Antillas vive su mejor momento en la Liga, aunque se ubica en el antepenúltimo puesto entre 16 contendientes.

La sexteta de Japón, invicta en diez presentaciones, lidera la tabla general del campeonato, seguida por Estados Unidos (8-2).