Entre métricas y comunidad: Así transcurrió la penúltima jornada del Coloquio “Patria”; hoy cierra sus puertas virtuales

Santiago de Cuba concentró este viernes la atención digital del país con dos conferencias magistrales y un intenso diálogo que redefine la militancia en redes.

Con la vocación de quien sabe que el territorio digital no es una abstracción, sino una extensión del alma nacional, transcurrió ayer la jornada de Conferencias Virtuales del V Coloquio Internacional “Patria”.

Desde la sede santiaguera y con réplicas en pantallas de todas las provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud, el evento demostró que la defensa de la identidad se escribe hoy con píxeles, pero se sostiene con estrategia y corazón.

Hoy, sábado, el Coloquio vive su última jornada, y lo hace con la madurez de quien ha sembrado preguntas y herramientas para el futuro inmediato.

Una brújula para no naufragar en el ruido digital

La sesión vespertina de ayer comenzó con un ejercicio de humildad necesario: aprender a leer los datos sin ser experto.

Desde Argentina, María Fernanda Ruiz impartió la conferencia Analítica básica para militantes, un espacio donde los números dejaron de ser frías estadísticas para convertirse en señales de humo contemporáneas.

“El objetivo es pasar de la intuición a una militancia informada por datos”, recalcó la especialista mientras guiaba a los participantes por el mapa de métricas esenciales: menciones, alcance e interacciones.

Pero la verdadera revelación no estuvo en el qué medir, sino en el cómo interpretar. En un contexto de creciente desinformación, Ruiz ofreció claves para detectar ataques coordinados y para responder a la pregunta más sensible del comunicador de base:

¿cómo sé si mi campaña realmente funciona en la conciencia de la gente y no solo en el algoritmo?

La respuesta, tejida con ejemplos y herramientas simples, fue un llamado a la agudeza visual y ética.

El salto estratégico: de espectadores a constructores

La segunda parte de la jornada elevó la mirada hacia la Estrategia digital militante de la mano del español Néstor Prieto Amador (Spanish Revolution).

Si la primera ponencia enseñó a leer el campo, esta segunda enseñó a cultivarlo colectivamente.

Prieto Amador estableció una diferencia crucial que resonó en los chats de la plataforma: no es lo mismo informar (lanzar un dato), que persuadir (convencer con argumentos) y, el escalón más alto, movilizar (lograr que la comunidad actúe).

El ponente desgranó cómo construir una línea editorial coherente que sirva de columna vertebral ante las crisis y los ataques.

Ayer quedó claro que la coordinación de cuentas y la amplificación en red no son sinónimo de artificialidad, sino de trabajo en red consciente.

La meta, según se expuso, es dar el salto orgánico y sensible de seguidores a comunidad organizada; una trinchera digital donde la solidaridad y la respuesta rápida pesan más que la viralidad efímera.

Las voces que interpelan: el diálogo con Carlos Penalva

El punto álgido de la jornada de ayer fue, sin duda, la Sesión de Preguntas y Respuestas moderada por Carlos Penalva.

Allí, el conocimiento teórico se encontró con la urgencia de la calle virtual. Las inquietudes llegadas desde los municipios más diversos demostraron que la militancia cubana no asiste a estos espacios como oyente pasiva, sino como protagonista crítica.

Se preguntó sobre la evaluación real de campañas, la gestión del desgaste comunicativo y la aplicación concreta de las herramientas en escenarios de baja conectividad.

Ese intercambio, serio pero cargado de empatía, evidenció el legado del Coloquio: no se trata de recetas mágicas, sino de brindar una caja de herramientas sensibles para ejercer la ciudadanía en el siglo XXI.

Hoy: Cierre con la mirada puesta en la acción

Mientras Santiago de Cuba se prepara para la última conexión del evento, el V Coloquio Internacional “Patria” se despide hoy con una certeza: la defensa de la identidad y la verdad no se libra solo en tribunas físicas, sino también en la coherencia de nuestras cuentas y en la solidez de nuestras comunidades virtuales.

La jornada de ayer dejó un aprendizaje claro: leer datos y construir comunidad no son tareas opuestas, son las dos caras de una misma moneda revolucionaria.