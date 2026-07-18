Celebran tercerfrentenses aniversario 73 de la gesta del Moncada



Con el solemne homenaje a los héroes y mártires de aquel amanecer del 26 de julio de 1953, cuando una generación de jóvenes idealistas sembró las semillas de la insurrección contra el yugo dictatorial, el pueblo de Tercer Frente celebró en el Consejo Popular Comecará el Acto Municipal por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.



En una ceremonia cargada de simbolismo, alegórica al Día de la Rebeldía Nacional, los artistas aficionados tomaron el escenario para recrear con su talento un capítulo de nuestra historia en el que sus mejores hijos pusieron al descubierto el alcance de la resistencia popular.

Heredera de aquella generación, la pionera María Carla Rodríguez Velázquez, de la Escuela Secundaria Básica Urbana “Celia Sánchez Manduley”, alzó su voz para condenar la actual escalada agresiva e inhumana del gobierno estadounidense contra nuestra isla, que hace estragos en la calidad de vida de nuestro pueblo.

El momento sirvió además para estimular a los tres atletas de nuestro territorio que forman parte de la delegación cubana a la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Karel Pérez Mendoza en fútbol, y Amanda Galiana Serrano Arévalo junto a Alina Melany Palacio Castro en el hockey sobre césped, reconocimiento que recibieron sus familiares con orgullo y emoción.



Por su relevante protagonismo en el impulso a las tareas de la defensa, la producción de alimentos, las donaciones voluntarias de sangre y demás indicadores sociales y económicos, fue reconocido el Consejo Popular Comecará, sede de este acto.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Yoneisis Castellano Junco, Primer Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, quien resaltó la continuidad histórica de la gesta del Moncada y la responsabilidad de las nuevas generaciones en mantener vivo el espíritu de rebeldía y dignidad.



Evocó la trascendencia de los sucesos del 26 de julio, recordando que aquel día no solo marcó el inicio de la lucha definitiva por la libertad, sino que sembró en la conciencia nacional la certeza de que la justicia y la soberanía se conquistan con sacrificio, unidad y fe en el porvenir.

Hoy, bajo ese legado, el pueblo del #TercerFrente reafirma su compromiso de seguir defendiendo la obra de la Revolución, con la misma valentía y esperanza que inspiró a los jóvenes de 1953.