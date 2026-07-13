martes 14 julio 2026
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Cuba denuncia reunión maccartista convocada por EEUU

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Prensa Latina
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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy que la reunión ministerial de corte maccartista convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos descansará en la mentira.

En su cuenta en la red social X, Rodríguez alertó que este encuentro, previsto para celebrarse esta semana, intentará fundamentar la existencia de supuestos peligros impulsados por fuerzas progresistas, organizaciones de izquierda, movimientos sociales y todo el que luche contra la opresión, la explotación, el racismo, la guerra, el intervención y la brutalidad imperialista desatadas por el actual gobierno estadounidense.

Advirtió, además, que esta acción constituye un nuevo intento de restaurar la intimidación y legitimar políticas como el nefasto Plan Cóndor, basado en similares pretextos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a ministros de Relaciones Exterioes de más de 60 países a una reunión en Washington para abordar el supuesto “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”.

La iniciativa ha generado preocupación dentro y fuera de territorio estadounidense, ante el temor de una manipulación política de los mecanismos de seguridad nacional y del uso del concepto de terrorismo como herramienta política para justificar medidas de vigilancia extremas contra personas y pueblos soberanos.

El término “macartismo” debe su nombre al senador republicano Joseph McCarthy (1947-1957), quien durante sus 10 años en el Senado promovió el miedo “a los rojos”, el acoso anticomunista y las investigaciones contra personas en el gobierno federal.

McCarthy y sus colaboradores persiguieron, principalmente entre 1950 y 1956, a quienes etiquetaron como agentes soviéticos o simpatizantes del comunismo infiltrados en la administración pública, los medios de comunicación o el ejército.

De igual manera, los crímenes cometidos durante la implementación del Plan Cóndor —instrumento establecido por varias dictaduras militares sudamericanas para perseguir, torturar y eliminar a activistas progresistas— siguen siendo una herida abierta en el continente.

Varias organizaciones sociales han advertido que en los últimos años en Estados Unidos podría estar gestándose una nueva etapa de persecución contra grupos y personas por sus ideas políticas y sociales, similar a lo ocurrido durante la Guerra Fría (1947-1991).

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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