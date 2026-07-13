Causa ARSAT, otro escándalo que impacta al ejecutivo argentino

El expresidente de la agencia Argentina Satélites (ARSAT) Facundo Leal hoy bajo prisión preventiva responde ante uno de los tribunales de San Isidro en una causa por corrupción que salpica al actual gobierno.

Está encartado por presuntos delitos de fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función administrativa según el expediente en manos del juez federal Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez.

Para la audiencia de este mismo lunes están citados Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras de ARSAT y expresidente de Trenes Argentinos Operaciones.El procurador Domínguez centra su investigación en determinar cómo se adjudicaron los servicios de almacenamiento y traslado de equipamiento tecnológico, y qué intervención tuvo cada uno de los exfuncionarios.

Todo parte de la sospecha de la relación comercial entre ARSAT y Argentina Logistic Services (ALS). Según la acusación, funcionarios y empresarios habrían coordinado maniobras para favorecer a esa compañía a cambio de jugosas coimas.

Sin embargo, respecto a Leal, este llega detenido a la vista por una causa diferente que muestra la corrupción delictiva en la que han caído funcionarios del gobierno:Durante un allanamiento en su departamento de Palermo, la Policía Federal Argentina encontró ketamina, cocaína y pastillas de MDMA.

El exejecutivo fue procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.Además, le hallaron 2,4 millones de dólares sin declarar, más 19 dispositivos de grabación y vigilancia, entre ellos micrófonos ocultos en anteojos y lapiceras, equipos utilizados en espionaje.

Este expediente pasó luego a los tribunales federales de Comodoro Py y quedó radicado en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas.

Los investigadores intentan establecer si ese dinero guarda relación con el supuesto cobro de dádivas o procede de otros ilícitos.Leal llegó a la presidencia de ARSAT nombrado por el anterior presidente Alberto Fernández, y al asumir Javier Milei en 2023, se acopló a la gestión libertaria.

Leal se mantuvo al frente de ARSAT durante el primer año y medio de la administración de Milei.

Luego, el 3 de junio de 2025, fue designado Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, otra caja millonaria que hoy se encuentra en manos de Noelia Ruiz, funcionaria de estrecha relación con Santiago Caputo, señaló el diario Perfil.