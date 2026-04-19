domingo 19 abril 2026
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Playa Girón: escudo del presente y garantía del futuro

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Joel Macías Rivas


El 16 de abril de 1961, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz fue tajante: “Lo que no pueden perdonarnos los Estados Unidos es que hayamos hecho una Revolución socialista en sus propias narices”. Esas palabras marcaron el inicio de un capítulo heroico en la historia de Cuba: la batalla de Girón donde, en menos de 72 horas, y con el respaldo inquebrantable del pueblo, los cubanos derrotaron a miles de mercenarios enviados para humillar a la nación y apagar la llama de la libertad.
Para enfrentar esa realidad, el gobierno revolucionario entregaba las armas a los defensores de la dignidad y la justicia, convocándolos a luchar ante la inminente agresión que más tarde se conocería como de Bahía de Cochinos o Girón y que gracias a la valentía y coraje del pueblo y el liderazgo de Fidel, dicha confrontación se convirtió en la primera derrota militar del imperialismo estadounidense en América Latina.
Han transcurrido 65 años desde aquella epopeya, y los sucesivos gobiernos del imperio mantienen su obstinada intención de destruir la Revolución, sin embargo, los revolucionarios cubanos continúan resistiendo, firmes en la convicción de que la patria será defendida a cualquier precio y confiados en la victoria final.
El precio pagado hasta ahora ha sido brutal. Nunca antes un país había sufrido un bloqueo de tal magnitud que muchos califican de genocidio, pero aún así, en estos 65 años, la soberanía, la independencia y la libertad han sido tributos innegociables, porque renunciar a ellos equivaldría a rendirse.
Y es una certeza; el pueblo cubano mantiene se mantiene firme en sus principios, como lo evidencia una reciente declaración del gobierno revolucionario: “Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense”.
A pesar de su disposición al diálogo y la colaboración respetuosa, demostrada en ciertos asuntos, Cuba se enfrenta a la obstinación de los gobernantes norteamericanos, que buscan doblegar a la isla, sembrar división entre su pueblo y derrocar a su gobierno. Esa estrategia, sin embargo, está condenada al fracaso: a pesar de las dificultades y los sufrimientos impuestos, la mayoría de los cubanos saben de qué lado está la razón y la defenderán con firmeza, coraje y seguros de que la justicia nunca podrá ser aplastada.
A 65 años de la victoria de Playa Girón, “el carácter socialista de la Revolución no es una frase del pasado, sino el escudo del presente y la garantía del futuro”. Con esos principios, firmes e inquebrantables, no hay ni habrá espacio para la negociación.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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