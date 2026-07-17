PT de Brasil impulsa candidatura de Patrus Ananias en Minas Gerais

La candidatura del legislador brasileño Patrus Ananias al gobierno de Minas Gerais por el Partido de los Trabajadores (PT) despierta atención hoy a nivel nacional y es bien recibida por movimientos populares del estado.

El coordinador del Grupo de Trabajo Electoral del PT, Jilmar Tatto, dio a conocer la postulación del actual diputado federal, con la que la fuerza política buscará disputar el gobierno del segundo mayor colegio electoral del país.

De acuerdo con Brasil de Fato, la noticia fue recibida con satisfacción por organizaciones sociales vinculadas al campo popular, si bien otros medios precisaron que el anuncio oficial todavía depende de una reunión entre Patrus y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Exalcalde de Belo Horizonte y exministro de Desarrollo Social y Combate al Hambre, además de Desarrollo Agrario, Ananias es reconocido por impulsar durante su gestión municipal programas como el Presupuesto Participativo, el Restaurante Popular y la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, posteriormente convertidos en referencias para otras ciudades brasileñas.

En una entrevista ofrecida el año pasado a Brasil de Fato Minas Gerais, Ananias defendió la soberanía nacional como uno de los principales ejes del actual escenario político y cuestionó las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre el gigante sudamericano.

Además, el diputado sostuvo que la defensa de los recursos naturales y las riquezas estratégicas del país debe situarse en el centro del proyecto nacional, al tiempo que llamó a preservar el diálogo diplomático sin renunciar a los intereses brasileños.

También alertó sobre el avance de la extrema derecha en Brasil y en otras naciones, y defendió la unidad de las fuerzas democráticas para proteger el Estado Democrático de Derecho frente a los intentos de desestabilización institucional.

Con la candidatura de Ananias, el PT busca fortalecer la campaña de reelección de Lula en Minas Gerais, un estado considerado decisivo para los comicios generales de octubre por su peso electoral y su influencia en la disputa por el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, indicó Brasil de Fato.

Según ese medio, el partido también apuesta por conformar un fuerte bloque electoral en ese territorio con la candidatura al Senado de Marília Campos, exalcaldesa de Contagem, quien aparece entre las favoritas en sondeos de intención de voto para obtener un escaño en la Cámara Alta.