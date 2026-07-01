Holguín acoge Concurso del Premio Anual de Salud

La 49 Edición del Concurso Provincial del Premio Anual de la Salud se desarrolló en el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin, en Holguín, con 89 trabajos científicos y 24 investigaciones finalistas.

La cita, dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, reunió a profesionales de 29 instituciones de ocho municipios.

Entre los asistentes estuvieron el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Joel Queipo Ruiz; la vicegobernadora Yunia Pérez Hernández; el director general de Salud en Holguín, Julio Yamel Verdecia Reyes, y el rector

de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, George Augusto Velázquez Zúñiga.

El Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud informó que los trabajos abarcan artículos científicos, tesis de maestría y doctorado, investigaciones aplicadas, innovación tecnológica, libros, educación médica y

sistemas de salud.

La red científica vinculada al certamen incluye instituciones de Holguín, La Habana y Moa, así como el University College de Londres, en una cooperación que amplía el alcance de la investigación médica en el territorio.

Un jurado integrado por 19 doctores en ciencias seleccionó las 24 investigaciones finalistas, mientras 10 nuevos doctores en ciencias recibieron reconocimiento por sus resultados.

La doctora Mildred Gutiérrez Segura obtuvo la condición de Premio a la obra de la vida por su trayectoria investigativa y profesional.