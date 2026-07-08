EEUU ataca el sur de Irán y Teherán promete respuesta contundente

Teherán, 8 jul.- Medios de prensa iraníes informaron hoy sobre una serie de explosiones en ciudades y regiones del sur del país, incluidas Sirik, la isla de Qeshm y Bandar Abbas.

El Comando Central de Estados Unidos CENTCOM había anunciado el inicio de ataques contra objetivos en Irán y explicó que las operaciones son en represalia por recientes acciones bélicas contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

La agencia iraní Fars reportó explosiones en Sirik y en la isla de Qeshm, aunque inicialmente no precisó su origen.

La televisión estatal iraní informó de siete explosiones cerca de la aldea de Taheravi, próxima a Sirik, seis en una localidad de la isla de Qeshm y otras seis en la ciudad sureña de Bandar Abbas. Según ese medio, la mayoría de los ataques en el sur de Irán tuvieron como blanco objetivos no militares.

La televisión estatal divulgó además que varios proyectiles impactaron el puerto comercial de Sirik y el muelle pesquero de la aldea de Ziarat, además de causar daños en otro muelle comercial y pesquero de esa ciudad.

También señaló que las agresiones estadounidenses alcanzaron una zona con torres de telecomunicaciones en la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

Posteriormente, Fars informó que el número de explosiones aumentó a 10 en Sirik y a cuatro en la aldea de Misin, en la isla de Qeshm.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó la decisión de Estados Unidos de levantar la suspensión temporal de las sanciones al petróleo iraní, en medio de la nueva escalada.

Teherán prometió una “respuesta contundente” ante los ataques, mientras aumentan las tensiones en la región del Golfo.

En paralelo, el Aeropuerto Internacional Imán Jomeiní anunció que los vuelos volvieron a la normalidad a las 05:00, hora local, de este miércoles.

La Agencia de Noticias de Kuwait informó que las sirenas antiaéreas sonaron en todo el país.

El ejército kuwaití declaró que sus defensas aéreas repelían ataques con misiles y drones, y aclaró que las explosiones escuchadas correspondían a la interceptación de proyectiles por parte de los sistemas de defensa aérea.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin informó sobre la activación de sirenas antiaéreas e instó a ciudadanos y residentes a dirigirse al refugio seguro más cercano.