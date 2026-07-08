Venezuela inició fase de recuperación y reconstrucción tras sismos

Caracas, 8 jul.- Con la puesta en marcha del Plan Venezuela Renace arrancó la segunda fase de la estrategia de Gobierno, concentrada hoy en la recuperación y reconstrucción de los cuantiosos daños materiales tras los sismos del 24 de junio.

Los datos divulgados por la presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, durante el acto de inicio de esta iniciativa gubernamental, generaron esperanza para las más de 17 mil personas que perdieron sus viviendas y pernoctan en campamentos transitorios habilitados para los damnificados.

La ingeniera ofreció información de la labor desplegada por la comisión presidencial designada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para evaluar las condiciones de habitabilidad de viviendas e infraestructuras, luego de los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que impactaron en siete estados del país.

Faría señaló que hasta el momento (ayer) ese grupo de trabajo, integrado por más de dos mil 500 profesionales expertos en ingeniería estructural, diagnosticó cuatro mil 940 edificaciones en La Guaira y Caracas, los territorios más afectados por los seísmos.

De los inmuebles evaluados en la primera de esas regiones, los especialistas concluyeron que el 67 por ciento no sufrieron daños en sus estructuras y son recuperables (colores verde y amarillo), mientras en la ciudad capital ascendió el porcentaje al 82 por ciento.

Los expertos determinaron que aquellos inmuebles que reciban el color rojo deben ser desalojados de inmediato por seguridad de sus inquilinos.

El Plan Venezuela Renace está dirigido a la recuperación de los daños ocasionados por los movimientos telúricos e intervienen diferentes fuerzas del Gobierno, el Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fuerzas populares organizadas y la Gran Misión homónima.

La gobernante al intervenir insistió en su llamado a construir una nueva Venezuela no solo en la infraestructura, sino desde el “nuevo ser venezolano, la solidaridad, el amor, la comprensión al prójimo, la misericordia y la humanidad”.

En este contexto, la víspera llegó a Caracas el subsecretario general de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, quien se reunió con autoridades para coordinar esfuerzos tras los recientes sismos.

El funcionario de la ONU valoró la “extraordinaria movilización de solidaridad, coordinada y práctica” desplegada ante la emergencia y anunció que mantendrá una agenda de trabajo conjunta y permanente con el Gobierno para revisar y coordinar las acciones de respuesta.

El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial Héctor Rodríguez anunció que, por solicitud de los habitantes en las Comunas, se decidió reprogramar la Consulta Popular Nacional que estaba prevista celebrarse el 12 de julio y los recursos financieros serán destinados a apoyar a las familias afectadas.