miércoles 01 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Continúa en Cuba Congreso Internacional de Patrimonio Cultural

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Vamos a tener discusiones para saber cómo articular el patrimonio cultural y sus desafíos regionales, expresó el especialista peruano Owan Lay González, durante el Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, que continúa hoy aquí su segunda jornada.

González, director general del Centro para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) para América Latina Crespial, ofreció la víspera una conferencia magistral sobre el uso de los derechos culturales y su importancia.

El patrimonio es la máxima expresión de la humanidad; el uso, disfrute, conservación, transmisión y salvaguarda del mismo es una obligación compartida entre los ciudadanos y también entre los Estados, agregó el funcionario sudamericano a Prensa Latina.

Asimismo, resaltó el alto porcentaje de mujeres con responsabilidades vinculadas con el patrimonio (88 por ciento), uno de los más altos del continente.

El organismo al que representa, Crespial, espera iniciar un proceso de diálogo con los especialistas cubanos, quienes ostentan, en su opinión, los mejores niveles académicos de la región.

Para hoy se prevé el desarrollo de la plenaria Panel Homenaje a Fidel Castro Ruz, con las ponencias de los doctores René Gonzáles, Elvis Rodríguez y María Caridad Pacheco, moderados por el también especialista José Antonio González .

El programa académico continuará con tres sesiones simultáneas: Patrimonio Cultural Inmaterial, Museos y el Seminario Patrimonio Mundial, que se extenderá hasta la sesión vespertina.

Luego, en esta segunda jornada, los delegados realizarán un recorrido opcional por el Convento de Santa Clara y el centro histórico de la ciudad.

El evento internacional, en sesión hasta el jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes del centro histórico habanero, cuenta con participación presencial y online de especialistas de Perú, Chile, Colombia, Argentina, México, Italia y Portugal.

La presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Sonia Pérez, destacó en la apertura que el cuidado de los bienes tangibles y naturales es «expresión de una cultura revolucionaria que se piensa, se protege y se comparte».

Destacadas
Continúa en Cuba Congreso Internacional de Patrimonio Cultural
Félix B. Caignet 2026 premia el talento y la creatividad
Celebran 65 aniversario del Ejército Central
Cuba actualizó el Programa de Gobierno para 2026
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios