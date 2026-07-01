Continúa en Cuba Congreso Internacional de Patrimonio Cultural

Vamos a tener discusiones para saber cómo articular el patrimonio cultural y sus desafíos regionales, expresó el especialista peruano Owan Lay González, durante el Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, que continúa hoy aquí su segunda jornada.

González, director general del Centro para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) para América Latina Crespial, ofreció la víspera una conferencia magistral sobre el uso de los derechos culturales y su importancia.

El patrimonio es la máxima expresión de la humanidad; el uso, disfrute, conservación, transmisión y salvaguarda del mismo es una obligación compartida entre los ciudadanos y también entre los Estados, agregó el funcionario sudamericano a Prensa Latina.

Asimismo, resaltó el alto porcentaje de mujeres con responsabilidades vinculadas con el patrimonio (88 por ciento), uno de los más altos del continente.

El organismo al que representa, Crespial, espera iniciar un proceso de diálogo con los especialistas cubanos, quienes ostentan, en su opinión, los mejores niveles académicos de la región.

Para hoy se prevé el desarrollo de la plenaria Panel Homenaje a Fidel Castro Ruz, con las ponencias de los doctores René Gonzáles, Elvis Rodríguez y María Caridad Pacheco, moderados por el también especialista José Antonio González .

El programa académico continuará con tres sesiones simultáneas: Patrimonio Cultural Inmaterial, Museos y el Seminario Patrimonio Mundial, que se extenderá hasta la sesión vespertina.

Luego, en esta segunda jornada, los delegados realizarán un recorrido opcional por el Convento de Santa Clara y el centro histórico de la ciudad.

El evento internacional, en sesión hasta el jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes del centro histórico habanero, cuenta con participación presencial y online de especialistas de Perú, Chile, Colombia, Argentina, México, Italia y Portugal.

La presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Sonia Pérez, destacó en la apertura que el cuidado de los bienes tangibles y naturales es «expresión de una cultura revolucionaria que se piensa, se protege y se comparte».