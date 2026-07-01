Zuturo Junior impulsa formación emprendedora en Santiago de Cuba

Un modelo de formación que vincula la enseñanza técnica y profesional con las nuevas dinámicas económicas del país permitió preparar a estudiantes de politécnicos santiagueros durante la primera edición de Zuturo Junior, iniciativa liderada por el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) homónimo con la colaboración de la organización no gubernamental Camaquito.

El Taller de Generalización de Experiencias, desarrollado hoy en el hotel Meliã Santiago de Cuba, marcó el cierre de esta primera etapa, en la que participaron directivos del sistema educativo provincial y representantes de las tres instituciones donde se implementó la experiencia: los politécnicos Antonio Robert, Pepito Tey y Renato Guitar.

Evelyn Torres Marzal, directora del PDL Zuturo, expresó que la iniciativa busca transformar la formación de técnicos de nivel medio mediante un modelo compartido entre los centros educativos y el sector emprendedor, con el propósito de acercar a los estudiantes herramientas vinculadas a la administración, la innovación y la gestión empresarial.

Señaló que Zuturo Junior responde a la necesidad de preparar a las nuevas generaciones ante un escenario económico diverso, donde las diversas formas de gestión demandan profesionales con competencias para insertarse y aportar en distintos espacios productivos.

Torres Marzal manifestó que entre los próximos retos se encuentra ampliar el alcance de Zuturo Junior, mantener el trabajo en los centros iniciales, incorporar nuevas instituciones y extender la preparación emprendedora a más especialidades técnicas de la provincia.

Durante el programa, los estudiantes recibieron contenidos relacionados con emprendimiento e innovación, diseño de modelos de negocios adaptados al contexto cubano, comunicación empresarial, marcas e inteligencia artificial, recursos humanos, fundamentos legales, contabilidad básica y elaboración de fichas de costos.

Directivos de los politécnicos participantes destacaron el impacto positivo de la experiencia, al considerar que permitió enriquecer la preparación académica, motivar a estudiantes y docentes, e incorporar nuevas herramientas al proceso formativo.

Mildrey Alba Borrero, directora del politécnico Antonio Robert, resaltó los vínculos establecidos con Zuturo y la calidad de los aportes realizados a la docencia desde una perspectiva innovadora.

Durante la cita trascendió que 12 proyectos de negocios desarrollados por los jóvenes recibirán asesoría personalizada durante los Talleres de Verano; mientras cuatro propuestas contarán durante un año con incubación empresarial y acompañamiento técnico del PDL.

Entre las iniciativas sobresalen proyectos relacionados con la economía circular, como la recuperación de electrodomésticos, la restauración de cascos y lámparas para seguridad vial, y soluciones ecológicas aplicadas a la hostelería.