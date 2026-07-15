Cuba cierra con oro y bronce en Panamericano de canotaje en Montreal

Cuba cerró hoy su actuación en el Campeonato Panamericano de Montreal, Canadá, con la primera medalla de oro y una de bronce, al ganar las canoístas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca, en la biplaza (C-2) a 500 metros, y el tercer lugar de José Ramón Pelier y Javier Regueiro en esa misma modalidad y distancia.

Luego de conseguir cuatro preseas de plata y una de bronce el lunes y martes, este miércoles Cirilo, medallista de bronce olímpica en París 2024 en el C-1 a 200 metros, y su compañera del C-2 a 500 metros finalista en la cita parisina Yarisleydis Cirilo y Franchesca López, dominaron ahora con tiempo de 2:00.98 minutos.

A continuación de las cubanas entraron a la línea de meta las C-2 de Canadá (2:02.61) y Estados Unidos (2:03.88), para completar el podio, y aseguraron la presencia directa para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La dupla de Pelier y Regueiro mereció el bronce con crono 1:47.77 minutos, detrás de los binomios de Brasil (1:44.28) y Canadá (1:44.66), en ese orden, por lo que quedó pendiente de su clasificación para la cita multideportiva peruana del próximo año, ya que los boletos directos fueron solo dos.

En las jornadas anteriores lograron medallas de plata y bronce, Franchesca López, en la monoplaza (C-1) a 500 metros (m) de la categoría sub-23 años, y la kayacísta Daylen Pérez, en el monoplaza (K-1) a 500 m.

Franchesca López, quien alcanzó el lunes igual metal en el C-1 a 200 m, entró segunda en la línea de meta con tiempo de 2:12.01 minutos, detrás de la canadiense Elizabeth Mcartur (2:07.67) y por delante de la estadounidense Emma Albrecht (2:12.75).

Pérez alcanzó el tercer lugar con 1:53.93 minutos, superada por la canadiense Michele Russell (1:49.16) y la mexicana Beatriz Fragosa (1:51.42), respectivamente.

El lunes Cirilo, en la monoplaza (C-1) a 200 m, Franchesca López, en el C-1 a esa misma distancia, pero de la categoría sub-23 años, y José Ramón Pelier, en el C-1 a mil m, conquistaron medallas de plata.

Este Campeonato Panamericano clasificatorio los cubanos lo aprovechan también como parte de la preparación para el evento fundamental del año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, del 24 de julio al 8 de agosto.

Para el 16 está previsto el retorno a casa para continuar dando los toques finales para el evento fundamental del año en el área, sin olvidar los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.