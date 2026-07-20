lunes 20 julio 2026
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Polo acuático marca el estreno de Cuba hoy en Santo Domingo 2026

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Las primeras presentaciones de las escuadras de polo acuático, en uno y otro sexos, marcarán hoy el estreno competitivo de Cuba en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cita multideportiva que el próximo viernes se inaugurará de forma oficial en Santo Domingo, capital de República Dominicana.

   En un adelanto de la actividad atlética, que contempla el programa de los llamados Juegos del Centenario, la selección femenina disputará el segundo partido de la jornada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, cuando enfrente a su similar Colombia a las 9:20 a.m. (hora de Cuba), en un duelo que marcará el estreno de ambas escuadras en la ronda preliminar.

   Por su parte el conjunto masculino debutará en el último encuentro del día, ante Guatemala y desde las 8:00 p.m. (hora de Cuba), con el objetivo de comenzar el certamen con una victoria en un apartado difícil, en el que también sobresalen los representativos de México y Puerto Rico, este último campeón defensor.

   Precisamente los boricuas se impusieron a los cubanos en la final de la versión precedente de San Salvador 2023 nueve goles por ocho, mientras por el bronce quedó en manos de México, al aventajar a Venezuela 11 por nueve.

   En el caso del torneo femenino de la justa salvadoreña no se celebró por cuestiones del reglamento, que establecía la participación de al menos cinco equipos de un total de 37 naciones involucradas.

  De acuerdo al sitio digital de Santo Domingo 2026 el calendario del polo acuático se extenderá hasta el domingo venidero, con las definiciones de medallas primero entre los hombres, el día 25 y entre las damas, el 26.

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