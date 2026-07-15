miércoles 15 julio 2026
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Felicitó Díaz-Canel a Santa Clara por sus 337 años de fundada

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Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, celebró hoy en sus redes sociales a la ciudad de Santa Clara, en ocasión del aniversario 337 de su fundación.

Díaz-Canel, hijo de esa tierra y diputado por el municipio, felicitó a los santaclareños; un pueblo heroico y trabajador, expresó, y envió un fuerte abrazo.

«Hoy, 15 de julio, la querida Santa Clara cumple 337 años. Como hijo de esa ciudad y diputado por esa tierra, felicito a los santaclareños, un pueblo heroico y trabajador. Un fuerte abrazo».

Santa Clara, capital de la central provincia de Villa Clara y fundada en 1689, ha sido escenario de importantes hechos históricos y continúa siendo referente en la vida política, cultural y económica de Cuba.

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Comentarios
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