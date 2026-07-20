Hotel Los Caneyes con atractivas ofertas veraniegas 

Santa Clara, 20 jul (ACN) Con el diseño de atractivas opciones recreativas que van desde pasadías familiares hasta ofertas gastronómicas a domicilio, el Hotel Los Caneyes, perteneciente a la cadena Cubanacán en Villa Clara, se consolida como uno de los espacios preferidos del territorio durante la presente etapa estival, demostrando la capacidad de adaptación y resiliencia del sector turístico frente a la actual coyuntura electroenergética.

La instalación, un emblema del turismo en el centro del país por su singular arquitectura que recrea aldeas aborígenes, mantiene un amplio abanico de ofertas gastronómicas y de animación diseñadas para el esparcimiento de las familias santaclareñas en lo que resta del mes de agosto.

Diego Hernández, subdirector de la entidad turística, explicó a la ACN que la clave para sostener la vitalidad del servicio ha sido la reinvención constante de los procesos, enfocada en ofrecer opciones de calidad adaptadas a las demandas de la población local.

El directivo detalló que los pasadías se comercializan durante toda la semana, con un reforzamiento de las prestaciones los sábados y domingos, ofertas, que incluyen el disfrute del área de la piscina en el horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., combinan el acceso a elaboraciones criollas en el restaurante bufé o platos al carbón en la parrillada, complementados con un activo programa de animación que involucra a magos y payasos para el disfrute de los más pequeños.

Comentó que el hotel funcionó además como un importante punto de encuentro para los apasionados del deporte durante la reciente Copa Mundial de Fútbol Norteamérica 2026 y que las áreas preparadas para la transmisión de los partidos, especialmente en la jornada de la gran final dominical, propiciaron momentos de sano esparcimiento para cientos de clientes que vivieron la cita mundialista con el respaldo de un servicio gastronómico de excelencia.

Asimismo, el subdirector destacó el impacto positivo del servicio de comida a domicilio, una modalidad diseñada para un aproximado de diez comensales y que requiere de una reservación previa.

En ese sentido puntualizó además que, para sortear de manera creativa las limitaciones con el fluido eléctrico, la instalación ha potenciado la cocción de alimentos mediante el uso de carbón vegetal en el área de la parrillada, alternativa que no solo garantiza la vitalidad del servicio gastronómico, sino que añade un valor agregado al sabor criollo de las carnes y viandas.

Esta alternativa, según precisó, permite llevar la alta calidad culinaria que caracteriza a Cubanacán —con menús que incluyen carnes de cerdo, pavo o res— directamente a los hogares para celebraciones de carácter familiar, concluyó.

La estrategia implementada en el Hotel Los Caneyes ratifica el empeño de los trabajadores del sector por asegurar un cierre de verano a la altura de las expectativas del pueblo, demostrando que el rigor profesional y la iniciativa creadora son las mejores herramientas para superar las dificultades materiales y sostener la recreación comunitaria.