Expresó Cuba condolencias a Pakistán por recientes víctimas de terrorismo

Damián Cordero Torres, embajador de Cuba en Pakistán, expresó sentidas condolencias por las recientes víctimas que dejaron acciones de grupos terroristas en la suroccidental provincia de Baluchistán, destacó hoy el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores.

En su perfil en la red social Facebook, la Cancillería cubana aludió a un encuentro sostenido este lunes entre Cordero Torres y Agha Shahzaib Durrani, presidente del Comité Permanente de Asuntos Exteriores del Senado de ese país asiático.

Según el reporte, en una cordial visita de cortesía, el embajador cubano ratificó la condena y rechazo de Cuba a todas las formas y manifestaciones de terrorismo, de la que su pueblo también ha sido víctima.

Agradeció el voto de Pakistán a favor de la nación caribeña, durante la apertura del tema 38 en la Asamblea General de Naciones Unidas “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”.

Asimismo, actualizó al senador pakistaní de la difícil situación que enfrenta la nación cubana, como resultado del incremento del bloqueo estadounidense, a partir de las dos últimas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, que incluyen desde un cerco energético, hasta sanciones a países y empresas extranjeras que intenten comerciar con Cuba.