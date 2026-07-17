viernes 17 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Agradece Cuba a Brasil donativo de leche en polvo

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por el donativo de 48 toneladas de leche en polvo enviado a la nación caribeña.

A través de la red social X, el mandatario calificó la ayuda como un gesto de «genuina solidaridad» y expresó su reconocimiento al presidente brasileño por el envío de la asistencia humanitaria.

«Nuestro más profundo agradecimiento al hermano presidente Lula y a su noble pueblo por el valioso donativo de leche en polvo», escribió Díaz-Canel en la red social X.Díaz-Canel agregó que este gesto solidario, recibido en la provincia de Santiago de Cuba, será destinado sobre todo a los niños de las provincias orientales.

La entrega oficial del donativo estuvo a cargo del embajador de Brasil en La Habana, Christian Vargas, quien lo puso en manos del vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, informó esa cartera.

En la misma plataforma digital, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, también agradeció al Gobierno brasileño y afirmó que el gesto solidario demuestra que Cuba «no está sola» frente a las dificultades económicas que enfrenta.

De acuerdo con el diario Granma, el primer cargamento con 16 toneladas de dicho donativo arribó este martes a Cuba y la operación de descarga y transporte se desarrolla en un contexto signado por el recrudecimiento del bloqueo y la limitación de entrada de combustibles impuesta por el gobierno de Estados Unidos.

Según reportes de prensa, la ayuda fue acordada tras una reunión encabezada por el presidente Lula con ministros y altos funcionarios de su Gobierno, con el propósito de contribuir a enfrentar la situación de desabastecimiento que atraviesa la nación caribeña.

Destacadas
Agradece Cuba a Brasil donativo de leche en polvo
Gobierno cubano reafirma voluntad de defender el socialismo
Diputados argentinos repudian guerra económica de EEUU contra Cuba
España cierra filas con Brasil en cumbre bilateral
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios