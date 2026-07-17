«Otra victoria del pueblo santiaguero»

Muy cerca del antiguo puente del ferrocarril central sobre el sanluisero río de San Rafael -donde fue detenido el joven asaltante al Moncada Raúl Castro Ruz-, ya produce energía limpia (5 megawatts) un parque solar fotovoltaico, cuya inauguración este viernes «demuestra que los reveses, como en aquella mañana de la Santa Ana, pueden ser convertidos en victorias».

Así lo expresó la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Beatriz Johnson Urrutia, en el momento inaugural del parque solar fotovoltaico (PSF) Villa Victoria, el primero -de los que ya operan en Santiago de Cuba- que está dotado de la tecnología para acumular energía, y que fue el sitio escogido para el acto central del municipio de San Luis en saludo al 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Tan importante inversión fue ejecutada por las empresas Eléctrica de Santiago de Cuba, de Tecnología de la Informática y la Automática, y la Unión de Construcciones Militares, con el vital apoyo de los factores sanluiseros, «que dio fe de la fortaleza de nuestro pueblo, que consagró horas de trabajo voluntario para, que en medio del complejo contexto que afronta el país, entregar este hermoso e importante emplazamiento», expresó Eyder Luis Hernández Borrero, Primer Secretario del Partido Comunista en San Luis.

De manera que una representación de todos los sectores que impulsan la vida socioeconómica de la tierra de los Maceo, encabezada por el CDP, se congregó en los predios de este PSF que cuenta con dos inversores de 2,50 MW y más de 9 000 paneles solares, cuyo funcionamiento ya fue probado y evaluado satisfactoriamente por especialistas de la República Popular China.

De acuerdo con Bladimir Díaz Mora, Jefe de Proyectos de parques solares fotovoltaicos en la Empresa Eléctrica Santiago de Cuba, «el emplazamiento se une a los PSF Las Guásimas y Rafael Reyes -ambos de 21,8 MW-, y al de Río Grande que, con menos capacidad, eleva a más de 50 los megawatts que pueden ser generados en nuestra provincia a partir de esta fuente renovable de energía».

El ingeniero precisó que las baterías del sistema de Villa Victoria se emplearán para garantizar la calidad del voltaje, la regulación de la frecuencia y permitirán la autonomía local ante fallos en el suministro eléctrico, aunque estos parques están concebidos para su aporte al Sistema Eléctrico Nacional.