viernes 17 julio 2026
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Denuncia Morales Ojeda discurso de odio fascista de la derecha contra la disidencia

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Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, denunció hoy el discurso de odio fascista de la derecha para criminalizar la disidencia y proteger el statu quo.

«El discurso de Marco Rubio que culpa a la «extrema izquierda» de todos los males del mundo no es un análisis serio, sino una cortina de humo para ocultar sus propias contradicciones», escribió Morales Ojeda en una publicación El dirigente señaló que mientras Rubio afirma que «la amenaza izquierdista es una realidad innegable», los datos muestran lo contrario, pues la violencia de derecha ha sido mucho mayor en Estados Unidos y en el mundo.

«Su cruzada global contra un enemigo difuso es una maniobra política según la cual buscan prevenir una amenaza que ni siquiera es real. No se combate un peligro, se fabrica un chivo expiatorio», expresó en el texto.

Morales Ojeda advirtió que «más grave aún es el tono abiertamente fascista de esta campaña», al recordar que mientras Rubio convoca a 60 países para perseguir a la izquierda, su administración indultó a más de mil asaltantes del Capitolio del 6 de enero.

El secretario de Organización subrayó que «este no es un plan antiterrorista, es una cacería de brujas global que utiliza el lenguaje del fascismo para criminalizar la disidencia y proteger un statu quo que beneficia a unos pocos».

«Situar a Cuba en el centro de estos planes terribles es una demostración más de los sucios intereses políticos propios del sur de la Florida», declaró

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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