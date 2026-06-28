Músicos chilenos participan en Maratón de amor por Cuba

Santiago de Chile, 28 jun.- Representantes de la trova, el bolero, el folclor, la cumbia y otros géneros participaron en Chile en un Maratón de amor por Cuba, en apoyo a un país hermano sometido hoy al férreo bloqueo de Estados Unidos.

El liceo Manuel de Salas fue el escenario de este evento cultural, organizado por la Asociación de Padres y Madres de Graduados en la isla con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de paneles solares destinados a distintos centros.

“Esta es la segunda vez que participamos y obviamente es un imperativo estar con Cuba, apoyando a su pueblo, ante la odisea por culpa del bloqueo y de las políticas más feroces aplicadas por Donald Trump”, declaró a Prensa Latina Cristóbal Berrú, del grupo Los Insobornables.

“Para mí no solamente es un deber, sino también un gusto, un privilegio, poder estar aquí”, expresó, por su parte, el trovador Francisco Villa, y añadió que se siente tributario de músicos cubanos como Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Amaury Pérez y Noel Nicola.

En el maratón participaron también Juanito Ayala, Cecilia Concha Laborde, Paloma Rodríguez, Pepe Cid, Manuel Huerta y el grupo La Shinculpa.

“Aquí estamos compartiendo nuestras canciones, nuestras voces, para unirnos con un objetivo superclaro: colaborar para enviar paneles solares a la isla con todo nuestro amor, cariño y convicción”, dijo a esta agencia la bolerista Carmen Prieto.

Elízabeth Molina y Melinka Lamata, del comité organizador del evento, explicaron que el objetivo es contribuir a que Cuba pueda cambiar su matriz energética hacia las fuentes renovables.

Los paneles solares se instalarán en distintos lugares, como en servicios de urgencia, hospitales y escuelas, explicó Molina.

“En esa tarea, entonces, organizamos esta maratón musical que convocó a los músicos, los artistas, que siempre han sido solidarios con Cuba”, añadió.

Rosario Rodríguez, primera secretaria de la embajada de Cuba en Chile, agradeció a todos por esta maravillosa actividad la cual, dijo, es la forma de muchos artistas de demostrar que Cuba no está sola y que la música y el arte también están con la Revolución.