miércoles 15 abril 2026
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San Luis: Donde el bosque se vuelve hogar y la carencia se enfrenta con oficio (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En el municipio San Luis, de la provincia Santiago de Cuba, el pulso de la construcción de viviendas no se mide solo en planos, sino en la cadencia con que se verifica, una y otra vez, el avance de cada obra.

Es un territorio donde el acto de edificar es un compromiso. No es un secreto que materiales indispensables escasean, pero en esa misma escasez se revela un músculo colectivo que se niega a detenerse.

Lejos del ruido de las ciudades, el primer gesto arquitectónico ocurre en los montes. Allí, los obreros de la Empresa Forestal no solo cortan árboles; seleccionan la madera para un futuro hogar.

Con la precisión que exige la necesidad, preparan la madera que será a la vez frontera y abrigo: horcones firmes para sostener el techo y mesetas sólidas donde, más tarde, una familia apoyará el café caliente de la mañana.

Es la materia prima para la llamada tipología 4, esa fórmula de zinc y madera que, aunque austera, se yergue digna bajo el sol.

A ese trabajo silencioso del bosque se le suma la sinfonía de los oficios en tierra firme. Las brigadas de Mantenimiento Constructivo, el pulso de la Empresa Agropecuaria y el saber técnico de EmproMac convergen en una misma causa.

Carpinteros que acarician la veta para evitar astillas y albañiles que compensan la falta de cemento con ingenio y plomada, despliegan su experiencia con un propósito claro: que la estética no sea un lujo, sino un derecho, y que el confort arranque una sonrisa a quienes cruzarán esa puerta por primera vez.

Cada vivienda levantada en San Luis es, en esencia, una lección de coherencia. Es la constatación de que, cuando los recursos globales flaquean, la respuesta está en la raíz local: en el árbol que se transforma en pared y en las manos que, con oficio y paciencia, escriben un nuevo capítulo de arraigo para los futuros moradores.

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