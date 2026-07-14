Otros dos grupos de médicos de Cuba regresarán desde Guatemala

Otros dos grupos de médicos regresarán hoy a Cuba desde Guatemala con la satisfacción del deber cumplido, tras el fin del acuerdo bilateral informado por el Gobierno local en enero pasado.

En emotivo homenaje de despedida la víspera, a nombre de los más de 11 mil profesionales de la salud que prestaron su servicio en esta tierra, el doctor Edis Miguel Martínez subrayó que no fue fácil, pero siempre estuvo con ellos la fuerza de la isla.

También la inspiración de nuestra historia, el compromiso con los principios que nos guían, añadió el natural de la provincia de Cienfuegos, quien se desempeñara como coordinador del departamento de Suchitepéquez.

En cada rincón chapín, donde extendimos nuestras manos, sentimos el abrazo de la patria que nos acompañaba, remarcó el especialista en Medicina General Integral.Cada paciente atendido, niño que volvió a jugar sano, cada madre que recuperó la esperanza, son recuerdos que llevaré conmigo para siempre, aseveró Martínez.L

Llegaré a Cuba con honor, dispuesto a seguir sirviendo donde la Revolución me necesite, porque ser médico antillano es más que una profesión, es un compromiso eterno con la vida, la dignidad y la solidaridad con los pueblos, acotó.

La coordinadora de la brigada médica de la isla caribeña en esta tierra, Mariheta Cutiño, explicó que partirá mayoritariamente personal de la Operación Milagro, de electromedicina, de Flores, oriental departamento de Petén e Izabal.Lugares en los que Cuba fue un paradigma de la colaboración y el sacrificio por la vida, describió la doctora.

En la simbólica Plaza José Martí de la capitalina avenida Las Américas, expresó que cada cirugía oftalmológica, parto, vacuna, cada palabra de consuelo fueron construyendo una historia que ningún documento podría recoger por completo.

El embajador de Cuba en Guatemala, Nazario Fernández, calificó de emocionante el momento, “viendo incluso con la fuerza que declamaron, bailaron y expresaron sentimientos”.

Deseó a todos un feliz retorno a la patria y les trasmitió que cumplieron una misión honrosa, con dedicación, profesionalidad y mucho amor.Mientras más unidos seamos, comprometidos, más capaces seremos de superar esta etapa que nos imponen nuestros enemigos, reflexionó el diplomático.

Nuestros adversarios, presos de la soberbia, siguen anunciando nuevas medidas. Sin embargo, ya vieron en días recientes, como en Naciones Unidas, fueron evidenciados nuevamente en su naturaleza criminal, recordó.

Para nada queremos el sufrimiento del pueblo, pero no hay otra alternativa que defender a la isla, el derecho a existir como una nación soberana e independiente, reflexionó.Ustedes son parte de la historia de Cuba en Guatemala, esa que se empezó a escribir hace más de 27 años en buena parte de los rincones de este país, aseveró Fernández.

Por eso, enfatizó, tengan siempre presente por lo realizado y lo que les queda, como dice la letra del himno cubano, que la patria os contempla orgullosa.