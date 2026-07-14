martes 14 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Reportan nueva desconexión del SEN

Picture of ACN
ACN

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba notificó en sus redes sociales que a las 11:05 de hoy ocurrió una nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la tercera ocurrida en el país en un lapso de ocho días.

Aunque se desconocen aún las causas puntuales del suceso, la UNE informó que de inmediato comenzaron a activar los protocolos para la recuperación gradual del SEN, priorizando la creación de microsistemas para dar energía a centros vitales como hospitales, estaciones de bombeo y acueductos, entre otros.

Esta nueva caída se produce en un contexto de creciente presión económica sobre Cuba por parte de Estados Unidos, que impide la llegada de petróleo a la isla, luego de que el presidente Donald Trump firmara en enero pasado una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a países que exporten o faciliten el suministro de combustibles a la nación caribeña.

Desde finales de 2024 el SEN ha sufrido varias desconexiones totales, las cuales se representa otro de los efectos visibles de los multimillonarios efectos acumulados del bloqueo que más de 60 años mantiene Washington contra la mayor de las Antillas, el cual impide el acceso a los recursos necesarios para el mantenimiento y desarrollo del sector, realidad que ha sido condenada en múltiples espacios internacionales por la mayoría de la comunidad global.

Destacadas
Reportan nueva desconexión del SEN
Instan expertos a potenciar fuentes renovables de energía
Sigue enfrentamiento a incendios forestales en Pinar del Río
San Luis: Donde el bosque se vuelve hogar y la carencia se enfrenta con oficio (+Fotos)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios