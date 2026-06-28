domingo 28 junio 2026
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Encabezó Inés María Chapman comienzo Festival Deportivo Escolar en Plaza

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La Habana, 27 jun (ACN) La vice primera ministra cubana Inés María Chapman Waugh, encabezó hoy el comienzo del Festival Deportivo Escolar en el municipio de Plaza, en esta capital, como preámbulo del inicio en el resto de las provincias, certamen que tendrá como cédula fundamental el municipio con la participación de más de 300 mil estudiantes.

   El perfil de Facebook de la publicación deportiva JIT destaca que junto a  Chapman Waugh estuvo presente Osvaldo Vento Montiller, titular del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, así como también autoridades de La Habana y el territorio. 

   Recuerda que la cita multideportiva se efectuará del 28 de junio al 15 de julio, y que los escenarios serán los combinados deportivos y los consejos populares, considerados el epicentro de una de las grandes conquistas de la Revolución en el deporte, el de la participación competitiva de los escolares y juveniles.

   Destaca que esa lid que, si bien se concibe como una modalidad ante la imposibilidad de celebrar la edición 62 de los Juegos Escolares Nacionales (JEN), se convierte ya en una fortaleza.

   También se aseguró recientemente en conferencia de prensa que estos festivales darán la posibilidad de que varios territorios desarrollen actividades especiales en disciplinas en que tradicionalmente son fuertes.

  La más reciente información de la dirección de prensa del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) detalla que el capitalino Habana del Este comenzará este domingo junto al resto de los escenarios de las otras provincias.

   A continuación transmitimos  algunas sedes de esas jornadas en la capital, a partir de las 10 de la mañana:                                              
-Cerro: Salvador entre Recreo y Resguardo (El Canal)
-San Miguel: Combinado Deportivo Pepe Prieto
-Boyeros: Escuela Nacional de Hockey

-La Lisa: Combinado Deportivo Roberto Balado
-Guanabacoa: Parque frente al Gobierno
Regla: Parque Guaicanamar, frente al Gobierno
-Playa: Canchas Parque de 13 y 76
-Centro Habana: Bulevar de San Rafael
-Habana Vieja: En un lateral del Hotel Manzana 
-10 de octubre: Parque Córdoba 
-Plaza 23 y B
-Cotorro: Parque 4 de abril 
-Arroyo Naranjo: Ciro Frías
-Marianao:  Combinado Deportivo Villena
-Habana del Este: Escuela primaria Salvador Allende (este sería el domingo 28 de junio).

   Hace unas horas se informó que hoy también comenzó el Festival en el municipio especial de Isla de la Juventud y de otras provincias, entre estas las de Matanzas y Pinar del Río.

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