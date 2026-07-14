Presidente de Timor Leste interesado en situación actual de Cuba

El presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, manifestó hoy su interés por conocer la situación actual de la población cubana tras las órdenes ejecutivas decretadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Al recibir en la sede del Palacio de la Presidencia a la embajadora de Cuba en esta capital, Alina Aldama, ambas partes sostuvieron un fructífero encuentro de trabajo para debatir temas de interés mutuo.

La embajadora del país caribeño agradeció el histórico acompañamiento de Timor Leste en los temas multilaterales, destacando el discurso pronunciado el 7 julio por el consejero Licinio Branco en Naciones Unidas, cuando Cuba presentó el tema 38 sobre la necesidad de poner fin al injusto bloqueo económico, financiero y social que afecta al pueblo cubano.

Ofreció al mandatario timorense una amplia explicación sobre el estrangulamiento de la economía de la nación insular, reflejado en el déficit energético que impacta el bienestar y desempeño de las familias cubanas.

La diplomática resaltó además la firme convicción y el apoyo del pueblo al gobierno revolucionario, el cual busca implementar transformaciones económicas y sociales de manera inmediata.

Ambas partes abordaron también otros asuntos en el marco de la cooperación bilateral.Cuba mantiene relaciones de colaboración con Timor Leste desde 2004, principalmente en el campo de la salud con el apoyo brindado por una brigada de médicos, y también ha contribuido a la formación de especialistas en ese sector.