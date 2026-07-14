martes 14 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Presidente de Timor Leste interesado en situación actual de Cuba

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, manifestó hoy su interés por conocer la situación actual de la población cubana tras las órdenes ejecutivas decretadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Al recibir en la sede del Palacio de la Presidencia a la embajadora de Cuba en esta capital, Alina Aldama, ambas partes sostuvieron un fructífero encuentro de trabajo para debatir temas de interés mutuo.

La embajadora del país caribeño agradeció el histórico acompañamiento de Timor Leste en los temas multilaterales, destacando el discurso pronunciado el 7 julio por el consejero Licinio Branco en Naciones Unidas, cuando Cuba presentó el tema 38 sobre la necesidad de poner fin al injusto bloqueo económico, financiero y social que afecta al pueblo cubano.

Ofreció al mandatario timorense una amplia explicación sobre el estrangulamiento de la economía de la nación insular, reflejado en el déficit energético que impacta el bienestar y desempeño de las familias cubanas.

La diplomática resaltó además la firme convicción y el apoyo del pueblo al gobierno revolucionario, el cual busca implementar transformaciones económicas y sociales de manera inmediata.

Ambas partes abordaron también otros asuntos en el marco de la cooperación bilateral.Cuba mantiene relaciones de colaboración con Timor Leste desde 2004, principalmente en el campo de la salud con el apoyo brindado por una brigada de médicos, y también ha contribuido a la formación de especialistas en ese sector.

Destacadas
Reportan nueva desconexión del SEN
Instan expertos a potenciar fuentes renovables de energía
Sigue enfrentamiento a incendios forestales en Pinar del Río
San Luis: Donde el bosque se vuelve hogar y la carencia se enfrenta con oficio (+Fotos)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios