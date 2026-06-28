domingo 28 junio 2026
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Eligen a Osnay Miguel Colina Rodríguez como secretario general de la CTC

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Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) eligió este viernes a Osnay Miguel Colina Rodríguez como secretario general de la organización, durante la última jornada del XXII Congreso

El Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) eligió este viernes a Osnay Miguel Colina Rodríguez como secretario general de la organización, durante la última jornada del XXII Congreso.

En la propia sesión, el Consejo Nacional acordó por unanimidad que el Secretariado Ejecutivo Nacional de la CTC quede integrado por 13 miembros y eligió a Ekaterina Gowen Dickinson como segunda secretaria de la organización sindical.

Como parte de los acuerdos adoptados fueron designados como miembros profesionales del Secretariado Ejecutivo Nacional, Lidier Águila Machado, quien atenderá la esfera de Asuntos Laborales y Sociales; Yaisel Osvaldo Pieter Terry, al frente de Educación y Propaganda; José Antonio Pérez Pérez, en Asuntos Económicos, y Santiago Badia González, en Relaciones Internacionales.

También integran el Secretariado, como miembros no profesionales, William Licourt González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros; Yudixa Sarmiento Rodicio, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud; Misael Rodríguez Llanes, secretario general de la CTC en La Habana; Yaritza Díaz Martínez, secretaria general del Buró Especial de la Empresa de Construcción y Montaje del Mariel, en Artemisa; Yamisleidys Verdecia Montero, secretaria general del Buró Sindical del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin; Liz López González, secretaria general de la Sección Sindical de la Dirección de Producción de la División Occidente de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo y Gas, en Mayabeque; y Caridad Margarita García Peña, secretaria general del Buró Sindical del Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos.

Al presentar la propuesta, se destacó que la conformación del nuevo Secretariado responde a las cualidades personales, la preparación integral y la experiencia sindical acumulada por sus integrantes desde la base, así como a sus resultados en el trabajo dentro del movimiento obrero.

En el caso de Osnay Miguel Colina Rodríguez, el Consejo Nacional resaltó su experiencia en el desempeño de diferentes responsabilidades políticas, sus méritos y el reconocimiento alcanzado dentro del movimiento sindical, elementos que sustentaron su elección como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba para el nuevo mandato.

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Comentarios
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